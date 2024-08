Dal 20 al 24 agosto la seconda edizione del “Badolato Tarantella Festival”

Presso la sede municipale di Badolato Borgo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Badolato Tarantella Festival”, coordinata dal giornalista Pietro Cossari. Durante l’evento, il Sindaco, Giuseppe Nicola Parretta, e il direttore artistico, Francesco Agostino Criniti, hanno illustrato il ricco programma del tanto atteso festival, che inizierà martedì 20 agosto. Sul palco della grande Piazza Castello, durante le cinque serate, da martedì 20 agosto a sabato 24 agosto, si esibiranno numerosi gruppi musicali e di ballo di vario genere in un’armoniosa mescolanza di ritmi jamaicani, etnici, mediterranei e popolari.

La kermesse musicale sarà inaugurata dall’eccezionale band “Modena City Ramblers”, gruppo musicale italiano con un genere unico e coinvolgente, definito combat folk, le cui sonorità richiamano il folk irlandese. La chiusura dell’evento sarà affidata alla famosa band salentina “Sud Sound System”, con la sua musica raggaemuffin e dancehall reggae, che combina ritmi jamaicani con sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella.

Numerosi altri gruppi, molto noti e apprezzati dagli amanti della tarantella, si alterneranno nelle cinque giornate, con inizio alle ore 21:00: i “Taranta Nova e Ylenia Cuzzolino”, i “Cuba Si by Eva & Taekdance”, “Progetto Tarantella”, “I Calanti”, “Oscar Zaccuri”, gli “Etnosound”, “Centu Strati”, la “Calabria Orchestra e Ciccio Nucera” e “Francesco Giannini e Orchestra”.

Durante i cinque giorni della manifestazione, negli ampi locali del cinquecentesco Palazzo Gallelli, dalle ore 18:00 alle 20:00, si terranno stage di tarantella calabrese e laboratori di organetto e tamburello. Nello stesso prestigioso palazzo, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 24:00, si potranno visitare la mostra fotografica di Pino Codispoti “Rughe. Memoria di una generazione”, la mostra di pittura di Enzo Larocca, le installazioni artistiche “Alias delle Maree” di Alex Pinna e due opere dello scultore Gianni Verdiglione, in memoria dell’artista Angelo Savelli.

In Corso Umberto 152, dalle ore 18:30 alle 22:30, sarà possibile visitare la Biblioteca Gesualdiana “Charles Baudelaire”.

Durante tutti i giorni del festival, nei numerosi stand enogastronomici allestiti in Piazza Castello e nei locali del Borgo, i turisti potranno degustare rinomate e prelibate pietanze della cucina tipica locale, e non solo. Nella piazza e lungo le vie principali del Borgo saranno presenti gazebo e negozi con oggetti artistici e artigianali.

Sempre in Piazza Castello dalle ore 19:30 alle ore 22:30 sarà allestita un’area per bambini, con attività di animazione e due grandi gonfiabili

Le strade del borgo saranno allietate dalla musica tradizionale della “Fanfara e dei tamburi” e da quella variegata “Orkestra Orkestana”.

Per ridurre al minimo il disagio per i residenti nonché di quanti a vario titolo alloggiano nel borgo, per facilitare il normale flusso del traffico veicolare, saranno disponibili autobus e navette dalle ore 18:00 fino alle 04:00 del mattino. Chiunque si recherà a Badolato per partecipare al festival potrà parcheggiare comodamente la propria auto nei vasti parcheggi situati sul lungomare di Badolato Marina e da lì usufruire degli autobus che, in pochi minuti, raggiungeranno il Borgo. Questo servizio, andata e ritorno, richiederà un contributo di € 3,00 per gli utenti, con esenzione per i bambini fino a 6 anni di età. Alle persone con disabilità di qualsiasi natura sarà consentito l’accesso con le auto dei propri accompagnatori fino a Piazza Castello, dove sarà riservata loro un’area di parcheggio.