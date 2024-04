Cittadella della Carità Lamezia Terme: in scena “La Dote” all’auditorium

“Sono qui per un saluto e per ringraziare per la realizzazione di questa serata la Caritas, don Fabio Stanizzo e la “Fratelli Tutti” che nasce anche seguendo una indicazione di Papa Francesco che invitava a creare delle opportunità per ristabilire dei legami che siano dei legami fraterni e non invece di opposizione, di contrapposizione”. Così il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, intervenendo prima della commedia de “La dote”, portata in scena dall’Associazione “Lamezia Muse” nell’auditorium della Cittadella della Carità all’interno del complesso interparrocchiale San Benedetto, rientrante nel progetto “Complesso Fratelli Tutti” della Caritas diocesana, sostenuto dalla “Fondazione Con il Sud”.

“Creare relazioni belle di fraternità – ha aggiunto monsignor Parisi -. E questa è una occasione. Anche l’auditorium, che per la prima volta si apre ad una manifestazione di questo tipo, è stato voluto e pensato per realizzare qui degli appuntamenti legati all’incontro tra di noi, alla condivisione di idee, anche alla discussione, al dibattito, su temi che possono prevedere delle posizioni contrapposte. Ben vengano, infatti, le contrapposizioni sul piano delle idee perché vuol dire che c’è fermento, c’è dinamismo, c’è crescita”.

L’iniziativa è stata organizzata dai ragazzi della “Compagnia di via Bologna”, partner del progetto “Fratelli Tutti”.