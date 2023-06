Lamezia, “Babayaga, storia di una strega” al Festival Suddivisioni: la compagnia Micro Teatro Terra Marique in scena al Birrificio Lametus

È in programma per domani 28 giugno alle 18, al birrificio Lametus, lo spettacolo di Massimo Paternò “Babayaga, storia di una strega” a cura della compagnia Micro Teatro Terra Marique di Perugia. Come si può ben intuire dal titolo la rappresentazione parla di streghe, vere o presunte, e di quando siamo noi stessi a creare queste figure un po’ misteriose ed inquietanti. Gli attori della compagnia umbra ci faranno comprendere come spesso viene considerata ‘strega’ la persona diversa, la voce fuori dal coro; quella persona solitaria, a volte discriminata, che rivela tutta la sua sensibilità e umanità se conosciuta nel profondo.

La pièce del Micro Teatro Terra Marique rientra nel ricco cartellone di Suddivisioni, il festival mediterraneo di teatro destinato alle giovani generazioni e non solo. Il festival vede la fattiva compartecipazione di tre compagnie teatrali del Meridione: Teatrop di Lamezia; la compagnia pugliese Molino D’Arte e La Casa Di Creta siciliana.

Realtà ben radicate sui territori di appartenenza che con Suddivisioni danno vita ad una rete sinergica di scambio culturale attraverso un cartellone di spettacoli che offre importanti spunti di riflessione, attraverso tematiche di pregnante attualità. Le tre compagnie sono tre ‘pezzi’ di Sud che stanno unendo competenze ed esperienze per la realizzazione di un festival mediterraneo che diventa motivo di socializzazione per il pubblico e di inclusione e formazione per attori e maestranze.

Nel programma di Suddivisioni anche laboratori tematici per i più piccoli e per le famiglie in una visione crescita condivisa per tutta la comunità. Il messaggio che le compagnie teatrali vogliono lanciare in maniera corale è questo: “Con un ‘Sud di visioni’ si sorride insieme, ci si diverte e si riflette in maniera propositiva su quanto avviene nel nostro tempo”.