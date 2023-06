Con il suo nuovo singolo “Non mi manchi più”, il lametino Deso Bwoy conferma il suo ritorno artistico nella scena musicale di spessore

“Ho iniziato a scrivere intorno agli 11 anni, la mia testa è simile alle montagne russe, e tra un sali e scendi mi tengo sul binario della giostra semplicemente scrivendo”.

Non ha affatto tradito i pronostici il ritorno artistico di Antonio Deso De Sarro, che da venerdì 23 giugno ha ripreso la sua presenza nelle playlist di fan e non solo con “Non mi manchi più“, il primo singolo del suo nuovo percorso musicale, che segna l’inizio di una rinascita artistica e personale ampia e solida. Il gradimento è forte, oltre che per la stima artistica anche per la produzione di un singolo che conferma un ritorno alla musica decisa, matura e creativa del giovane cantante lametino, destinata a lasciare un’impronta indelebile nella scena artistica contemporanea.

È così che Antonio De Sarro, classe ’97, in arte Deso Bwoy, si ripresenta al suo pubblico dopo una lunga pausa, realizzando un progetto straordinariamente innovativo e audace. Dall’adolescenza nel mondo del rap, Deso Bwoy è ora pronto a offrire un mix unico di sonorità che si distingue per la sua originalità.

“Non mi manchi più” scritto dallo stesso De Sarro, arrangiato e post prodotto da Erica Cuda, è un altro progetto musicale firmato DISSONANZEstudios; distribuito da Believe Music e presente su tutti gli stores musicali.

E’ il primo di diversi singoli in programmazione e di prossime uscite: diversi singoli rappresenteranno il nuovo matching tra lo stile di Deso Bwoy e l’universo di Antonio De Sarro, connubio questo che risulterà essere attrattiva per un pubblico sempre più vasto, pronto ad essere conquistato dalle sue creazioni.

Non mi manchi più è un brano che affonda le radici in un amore significativo, narrando l’esperienza di due che si sono dedicati completamente l’uno all’altro; la canzone esplora il profondo legame emotivo che li univa e le speranze che avevano riposto in quella relazione ma che, nonostante tutti gli sforzi e l’intensità dell’amore condiviso, alla fine si rendono conto che non è abbastanza.

È possibile ascoltare il singolo al link spotify https://bfan.link/non-mi-manchi-piu