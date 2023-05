Il 6 maggio al Politeama di Catanzaro concerto con l’Orchestra Sinfonica della Calabria

Sabato 6 maggio, alle ore 19, al Teatro Politeama di Catanzaro si terrà il Concerto Sinfonico organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “P.I. Tchaikovsky” con l’Orchestra Filarmonica della Calabria. L’appuntamento concluderà il percorso didattico e di produzione artistica realizzato per cinque giornate negli spazi concessi, grazie alla disponibilità della Fondazione Politeama, dove si sono svolte le prove di direzione e concertazione con l’Orchestra, le prove finali del Diploma Accademico di Direzione d’Orchestra, nonché una masterclass sulla prassi esecutiva delle musiche di W.A. Mozart.

Il Concerto sinfonico di sabato prossimo chiuderà idealmente il calendario di attività con un programma, ad ingresso libero, che prevede l’esecuzione della Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K364 e del Concerto per due Violini e orchestra K190 di W.A. Mozart.

Sul palco saliranno il Direttore Artistico della ICO Orchestra Sinfonica Abruzzese Ettore Pellegrino, violinista che unisce all’attività concertistica quella di organizzatore musicale di stagioni liriche, stagioni sinfoniche, tour internazionali e festival, concerti e tournée in Italia e all’estero; Maria Teresa De Sanio alla viola, musicista che tiene concerti per importanti associazioni nazionali, sia in formazione di duo che in formazioni cameristiche, e che si è esibita come solista con varie orchestre nazionali e internazionali; Andrea Timpanaro al violino, docente del Conservatorio Tchaikovsky, appassionato camerista, da concertista e solista, oltre che membro di numerose formazioni di musica da camera, ha tenuto numerosi concerti sia in Italia che all’estero.

“L’evento promosso dal Conservatorio – commenta il sindaco di Catanzaro e presidente della Fondazione Politeama, Nicola Fiorita – si inserisce nel percorso portato avanti in stretta collaborazione anche con l’amministrazione comunale, la Fondazione Politeama, l’Accademia di Belle Arti, e mirato a promuovere l’alta formazione con le attività di produzione artistica. Un modello positivo condiviso con il Conservatorio Tchaikovsky che, facendo leva sull’avvio ufficiale delle attività didattiche nell’ex Palazzo Stella, potrà fare di Catanzaro e del suo centro storico un autentico motore di promozione e crescita culturale, a supporto del quale concerti e spettacoli, accessibili al pubblico gratuitamente, possono rappresentare delle occasioni di alto spessore per ammirare dal vivo grandi musicisti di respiro nazionale ed internazionale, affiancati dai giovani talenti del territorio”.