Lamezia, terzo appuntamento con “A teatro con mamma e papà”

Si terrà domenica 16 aprile alle ore 11.00 e alle ore 17.00, presso la Sala Multimediale Chiostro Caffè Letterario, in Piazzetta San Domenico a Lamezia Terme, il terzo appuntamento de “A teatro con mamma e papà”, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie organizzata dalla compagnia teatrop.

In cartellone lo spettacolo “CHE FA SUA MAESTÀ”, della compagnia Centro RAT di Cosenza, scritto e diretto da Francesco Liuzzi. Con Francesco Liuzzi e Rosanna Micciuli.

Queste le note di regia:“Due strani personaggi entrano sul palco e spostano oggetti, costumi, una valigia, preparano la scena per lo spettacolo che sta per cominciare. Chiaramente non sono loro gli attori; quelli veri, non sono ancora arrivati. Ed ecco che, nell’attesa, ai due bastano un boa e una parrucca, per fantasticare di esibirsi ed immergersi nel sogno magico del teatro. E’ un attimo… e si accorgono che senza essere stati avvisati il pubblico è entrato e li osserva… ma gli attori, quelli veri, non sono arrivati! Allora saranno loro a salvare lo spettacolo, in fondo… quando gli ricapita! A ben guardare questo

spettacolo ha a che fare con il coraggio e la capacità di gridare senza timore ciò che si pensa veramente, contro i condizionamenti che a volte ci spingono a credere e pensare ciò che in realtà non esiste; ha a che fare con gli stereotipi che creano piccole gabbie in cui farci stare al sicuro ma che limitano la nostra libertà di espressione”.

La rassegna, co-finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso di Programmi di Distribuzione Teatrale e Programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, si concluderà domenica 14 maggio, ore 17.00, con lo spettacolo Cappuccetto Bambina Impertinente della compagnia Molino D’Arte.

Per la replica delle ore 11 è obbligatoria la prenotazione. Costo biglietto singolo 5€ – Card tre ingressi 12€ – E’ consigliata la prenotazione, al 333.9823123.