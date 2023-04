Ultimo appuntamento per la 16esima edizione di “Le Querce Jazz & Blues Fusion” a Catanzaro: in arrivo la straordinaria Sarah Jane Morris

Tris di sold out per “Le Querce Jazz & Blues Fusion”: la rassegna ideata da Giampiero Ferro e con la direzione artistica, da quest’anno, di Antonio Pascuzzo.

Dopo Fabio Concato e il duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, per questa stagione un terzo e ultimo tutto esaurito, da diverse settimane peraltro, per la manifestazione che ha saputo regalare intense emozioni con una serie di appuntamenti eccezionali.

La 16° edizione chiude sabato 15 aprile con la straordinaria Sarah Jane Morris, performer unica dalla sorprendente estensione vocale, considerata la più importante cantante britannica soul, che sarà accompagnata dal quartetto d’archi più apprezzato del panorama internazionale, i Solis String Quartet, (Vincenzo di Donna, violino; Gerardo Morrone, viola; Luigi De Maio, violino; Antonio di Francia, violoncello) in “All you need is love”, omaggio straordinario alla musica dei Beatles con arrangiamenti moderni, freschi, volti a rinverdirne il sound ma sempre nutrendo un profondo rispetto per l’originale.

La location d’eccezione, intima e accogliente, che accoglierà i tanti appassionati provenienti da tutta la Calabria, sarà, come sempre, Le Querce Country Restaurant di Catanzaro.