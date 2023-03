Il duo Mauriello – Ignacchiti in concerto alla Biblioteca Comunale di San Mango d’Aquino

Sabato 4 marzo 2023 alle ore 18,30 avrà luogo presso la biblioteca Comunale di San Mango d’Aquino un concerto del duo Alessandro Mauriello, violoncello – Angela Ignacchiti, pianoforte. La manifestazione è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e Associazione Amici della Musica con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino, della biblioteca e dell’Associazione Culturale Muricello.

Alessandro Mauriello nonostante la giovanissima età è vincitore di numerosi primi premi in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali e di importanti borse di studio rilasciate dal Conservatorio di Milano dove sta completando gli studi. Ha partecipato a progetti promossi dall’Orchestra Filarmonica del Teatro La Scala di Milano, dove si è esibito in veste di solista accompagnato da Luisa Prandina, prima Arpa del Teatro La Scala di Milano. La compositrice milanese Sandra Conte ha scritto e dedicato ad Alessandro un brano per violoncello solo “Wildes Stuke”. Ha inoltre svolto un Tour di Concerti in Messico nel Novembre 2017 dove si è esibito da solista con orchestra presso l’Auditorium del Conservatorio di Stato di Città del Messico, ha tenuto recital presso la Sala della Fondazione Eutherpe di Leon in Spagna, in Lussemburgo e in Polonia. Nel 2020 ha superato e vinto una selezione per rappresentare il Conservatorio di Milano nel Festival Internazionale di Kyoto in Giappone. E’ violoncello spalla dell’orchestra sinfonica OSCOM del Conservatorio di Milano. Recentemente ha eseguito il Concerto Triplo di Beethoven nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano con grande successo. Si esibisce regolarmente in rassegne concertistiche come solista e in duo violoncello e pianoforte in Italia e all’estero.

Angela Ignacchiti allieva della celebre scuola pianistica napoletana dopo aver conseguito i diplomi nel suo strumento, in clavicembalo e didattica della musica e aver seguito corsi di perfezionamento con grandi maestri come Bruno Canino, Daniel Rivera, Aquiles delle Vigne e dal duo Moreno-Capelli, ha tenuto numerosi concerti di pianoforte come solista ed in formazioni cameristiche in tutta Italia, Belgio, Francia, Romania, Principato di Monaco, Messico e al Festival Internazionale di Musica a Zumaya in Spagna. Attualmente svolge un’intensa attività concertistica come pianista accompagnatrice e cembalista collaborando anche con diverse formazioni cameristiche e orchestrali come “L’Archicembalo”,il Trio “Zephiro Barocco”, il “Coro Bach” di Milano, l’orchestra “Mozart e Milano” , l’Orchestra Sinfonica di Lecco, l’Orchestra Dedalo di Novara.

Con l’ “Art Gallery Ensemble” ha eseguito numerosi concerti per importanti Enti e Associazioni Musicali in tutta Italia e all’Estero riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e di critica. Con lo stesso Ensemble ha inciso il CD “Opera…e non solo!”.

Il programma intitolato Alchimia di coppia “Duo…con Brio!” prevede l’esecuzione della celebre Suite n. 5 in do minore (con scordatura) per violoncello solo, BWV 1011 di Johann Sebastian Bach, della Humoresque op.26 per violoncello e pianoforte di William Henry Squire, della Sonata “Arpeggione” in la minore D.821 di Franz Schubert, di Wildes Stücke per Violoncello solo di Sandra Conte, Oblivion di Astor Piazzolla, Tango pour Claude di Richard Galliano e la Polonaise de Concert op.14 per violoncello e pianoforte di David Popper.