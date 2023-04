Peppe Voltarelli a Parigi per Canzoni & Parole 2023, il Festival della canzone d’autore italiana in Francia, dal 12 al 16 aprile

Alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo e atteso lavoro realizzato a New York prevista per fine maggio, Peppe Voltarelli torna in Francia nella doppia veste di cantante e presentatore della 2a edizione del Festival Canzoni & Parole, che inizierà il 12 aprile 2023 con una serata speciale presso il Consolato Generale d‘Italia a Parigi dedicata all’influenza della chanson francese in Italia.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musica Italiana, insieme all’APIRP (Association des Professeurs d’Italien de la Région Parisienne) per ciò che riguarda l’aspetto pedagogico, ed ha come obiettivo quello di creare un ponte speciale tra gli artisti italiani e il pubblico francese. Nell’edizione di quest’anno saranno presenti artisti come Pippo Pollina, Grazia Di Michele, Mimmo Locasciulli, Eleonora Betti e Pino Marino.

Peppe Voltarelli è presente in Francia con la sua musica da oltre quindici anni, con due partecipazioni al Festival di Avignone e concerti nei teatri di Anduze, Nantes, Lione, Parigi e Tolosa. Il suo brano “Scarpe rosse impolverate“, tratto da “Ultima notte a Malá Strana” pubblicato in Europa nel 2010 della prestigiosa etichetta discografica Le Chant du Monde, è stato per diverse settimane nelle playlist di Radio France. In occasione della serata inaugurale al Consolato italiano eseguirà brani di Charles Aznavour e Léo Ferré.