Sellia Marina ricorda Giuditta Levato. Il 5 dicembre dibattito e docufilm

Si terrà il 5 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Culture del Comune di Sellia Marina l’iniziativa “Calabricata 28 novembre 1946 – per ricordare Giuditta Levato”.
Giuditta Levato, contadina di Calabricata, venne uccisa incinta durante le lotte contadine del 1946. Prima vittima della lotta per il latifondo in Calabria, è oggi il simbolo del desiderio di riscatto di questa terra.
A coordinare l’iniziativa sarà Franco Tallarico, Segretario Provinciale Catanzaro Sinistra Italiana.
Introdurrà i lavori Sergio Genco, presidente Auser Sant’Andrea.
Porteranno il loro contributo Eugenio Attanasio, presidente Cineteca della Calabria, Carlo Bonifati, presidente Provinciale Auser, Chiara Bonofiglio, vice sindaca Comune di Sellia Marina, Rosario Bressi, presidente regionale Arci, Maurizio Mesoraca, presidente Università Popolare Mediterranea, Enzo Scalese, Segretario Generale CGIL Area Vasta, Caterina Caiti, Segretaria Generale Flai Cgil Calabria.
Durante l’evento verrà proiettato il docufilm “Melissa 1949-1999”, a cura della Cineteca della Calabria. Nel corso della serata la cantautrice calabrese interverrà con alcune sue ballate dedicate alle lotte contadine.