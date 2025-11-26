Il 28 novembre a Lamezia Terme il convegno “Il vizio di vivere”

L’ associazione il Vizio di Vivere e non solo nella sua attività di costante sensibilizzazione e informazione , organizza per venerdì 28 novembre 2025, il convegno Giustizia, Riforma e Cittadini cosa cambia davvero.

L’ iniziativa sarà moderata dalla giornalista e criminologa Ada Cosco, verrà introdotta dalla Presidente dell’ Associazione, Il vizio di vivere, Marinella Pucci. Interverranno Doris Lo Moro (Magistrata e politica italiana) , Francesco Di Lieto (Avvocato e vicepresidente nazionale Codacons), Filippo Sestito (Referente nazionale Arci antimafia sociale e Coordinatore CSV Calabria Centro), Santo Gioffre’ ( Medico, scrittore e militante politico). L’ iniziativa si terrà al Parco Peppino Impastato alle ore 18 del 28 novembre. La cittadinanza e la società civile è invitata a partecipare, nel confronto su questo tema importante vista la recente discussione sulla riforma della giustizia.