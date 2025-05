Il 20 maggio in Calabria la premiazione del Campionato dei Valori, l’iniziativa di “Merita” dedicata alle scuole elementari

“Il 20 maggio in Calabria la premiazione del Campionato dei Valori. All’ Università di Arcavacata l’iniziativa di Merita dedicata alle scuole elementari Il progetto – promosso da Fondazione Merita, Fondazione Mus-e Onlus Napoli e Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica e sostenuto da Fondazione CdP – è dedicato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie del Mezzogiorno e ha come obiettivo quello di coltivare insieme i valori civili e sociali che fanno da pilastri ad una società democratica”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla fondazione Merita. La giornata conclusiva dell’edizione 2024-2025 dell’iniziativa, la quarta, si terrà martedì prossimo 20 maggio, nell’aula Caldora dell’Università di Arcavacata.

Qui, la 3a, 4a e 5a elementare dell’ istituto comprensivo di Mendicino (CS) terranno la loro “lectio magistralis” su Uguaglianza-Cittadinanza-Inclusione. Ad ascoltarla, oltre a professori, studenti universitari, insegnanti, parenti e amici, anche la sindaca di Mendicino, Irma Bucarelli.

In collegamento con le rispettive scuole, interverranno inoltre le alunne e gli alunni delle altre regioni che hanno partecipato al programma: Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. I numeri delle adesioni al “Campionato dei Valori” raccontano di un successo in costante crescita: l’anno scorso sono state oltre 300, quest’anno 470.

Dato che non solo conforta i promotori, ma li motiva a potenziare il piano: “La nostra convinzione – dice il Prof Claudio De Vincenti, presidente onorario di Merita e già ministro per il Mezzogiorno – è che la crescita del Meridione passa non solo attraverso il lavoro e l’aumento delle occasioni di lavoro, ma anche attraverso scuola, cultura e forti sentimenti di apertura al nuovo, di accoglienza e riconoscimento degli altri come compagni di strada. L’esperienza che stiamo facendo col Campionato ci fa ben sperare”.

La giornata all’Università della Calabria si concluderà con la premiazione: attestati e medaglie per le piccole cittadine e i piccoli cittadini di domani.