Filippo Cogliandro al Festival del Cinema di Roma. Lo chef in nomination per il prestigioso premio “Chef del Cinema 2025”

Chef Cogliandro, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo porterà il suo talento anche al Festival del Cinema di Roma.

L’arte della cucina incontra la magia del grande schermo in occasione della XIX edizione che si tiene nella capitale dal 15 al 26 ottobre 2025.

Il premio Chef del Cinema, evento straordinario che si svolge in parallelo alla Festa del Cinema, celebra i protagonisti che hanno saputo distinguersi nel proprio campo: Chef, Chef TV, Personal Chef, Vip Chef e Food Blogger. Una serata unica, che si terrà il 21 ottobre, durante la quale eccellenze culinarie e personaggi del mondo del cinema, della televisione e dei social media, si incontreranno sullo stesso palcoscenico, sotto i riflettori di uno dei più importanti red carpet del mondo.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa saranno rispettivamente madrina e padrino dell’evento 2025.

“Ogni piatto è una scena, ogni sapore è un’emozione – sono le parole di Cogliandro -. Al Festival del Cinema porterò la mia Calabria come fosse un film d’autore, e la racconterò con la stessa intensità di un’opera cinematografica”.

Da sempre impegnato nel promuovere l’immagine autentica della Calabria, Filippo Cogliandro ha intrecciato negli anni gastronomia, arte pittorica e letteraria, musica, storia, cultura, trasformando ogni esperienza culinaria in un racconto multisensoriale, come nelle cene d’arte per esempio, che si svolgono all’interno della sua Accademia Gourmet. La sua nomination al premio Chef del Cinema 2025 rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo percorso e del suo impegno nel fare della cucina un vero linguaggio culturale. E proprio nei mesi scorsi i piatti firmati dallo chef Cogliandro sono stati scelti per impreziosire alcune scene di un film girato a Reggio Calabria.

La serata vedrà sfilare vip e celebrity, valorizzando due arti meravigliose, il cinema e la cucina, unite dalla creatività e dalla passione, davanti a una platea di ospiti, media e personalità del mondo dello spettacolo.