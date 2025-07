Reggio: stasera l’evento Cipro 1974–2025: Cinema, Memoria e Resilienza

Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica “Ellinomatheia” invita la cittadinanza e gli appassionati di cinema e cultura ellenica a partecipare all’evento Cipro 1974–2025: Cinema, Memoria e Resilienza, per un momento di riflessione condivisa e solidarietà nei confronti della popolazione greco-cipriota. L’evento si tiene a 51 anni dall’occupazione illegale della parte nord nell’isola da parte dell’esercito turco (20 luglio 1974), occasione dolorosa che riafferma l’esigenza di una memoria collettiva e internazionale. In prima visione italiana, verrà proiettato “L’Ultimo Ritorno” (2008), di Corinna Avraamidou, in lingua originale greca con sottotitoli in italiano. Ambientato nella Cipro del 1974, il film racconta una storia d’amore intensa e drammatica, sullo sfondo di un paese spaccato dalle divisioni politiche. Con questa iniziativa, il Centro “Ellinomatheia” intende sensibilizzare il pubblico sulle drammatiche conseguenze politiche e umanitarie, attraverso il linguaggio universale del cinema. Saranno presenti la regista e sceneggiatrice Corinna Avraamidou e il produttore del film Kyriakos Tofaridis. L’evento si terrà presso il suggestivo parco archeologico “Area Sacra Griso Laboccetta” con il patrocinio delle Ambasciate di Cipro e di Grecia a Roma, in collaborazione con l’Associazione Ulysses. Ingresso libero, fino a esaurimento posti