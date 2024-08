Il 17 e 18 agosto torna a Bocchigliero la seconda edizione di “The Memories Film Fest”, alla riscoperta del patrimonio cinematografico

Torna tra le montagne della Sila la seconda edizione di “The Memories Film Fest”. Sarà Bocchigliero ad ospitare anche quest’anno un festival unico in Calabria, ideato dall’Archivio Cineteca della Calabria, in collaborazione con l’Archivio Audiovisivo Lastcam e l’amministrazione comunale di Bocchigliero, dedicato al riuso creativo delle immagini d’archivio e alla riscoperta del patrimonio cinematografico.

Due giorni ricchi di appuntamenti, masterclass di recitazione, workshop, audizioni, mostre, cortometraggi, iniziative dedicate ai bambini e la visione di un film inedito che ci riporta al 1919. Ospite internazionale, Dagie Brundert, regista e artista berlinese, conosciuta per il suo approccio innovativo e sostenibile al filmmaking. Il 17 e il 18 agosto avremo modo di vederla all’opera nel borgo della Sila: Brundert è specializzata nell’uso delle cineprese in super 8, esplora tecniche di sviluppo del film utilizzando materiali non convenzionali e non inquinanti, come ingredienti naturali che si trovano comunemente in cucina. “Sviluppo le mie pellicole e le mie foto – spiega l’artista – in zuppe ecologiche (a base di piante, vitamina C e soda). Un vero e proprio fascino e una ricerca: i rifiuti alimentari di una persona di un giorno sono sufficienti per produrre esattamente un litro di sviluppo”. Il 17 agosto, dalle 10.00 alle 18.00, terrà un workshop esclusivo per fornire le basi di un corretto utilizzo delle cineprese in super8 e dello sviluppo del girato con attrezzature e materiali di uso comune non inquinanti. Inoltre, dal 17 al 22 agosto, a Palazzo Tucci, sarà possibile ammirare le fotografie e i cortometraggi sperimentali di Brundert sviluppati a mano, ciascuno in una diversa zuppa ecologica.

“Per Dagie Brundert sarà la sua prima volta in Calabria – afferma Caterina Iannelli, direttrice artistica del Festival -, avremo la possibilità di ammirare le sue opere, esplorare le sue tecniche che sperimenterà dal vivo. Tra l’altro, siamo certi che le bellezze della Sila, questi luoghi inesplorati saranno di ispirazione per una nuova pellicola della regista berlinese”. Continua il percorso già tracciato nell’edizione precedente: “Questa seconda edizione vede accanto all’Archivio Cineteca della Calabria e all’Archivio Audiovisivo Lastcam partnership importanti, quali la Cineteca Sarda, la Cineteca dello Stretto, l’Istituto cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e l’Istituto Luce che sarà presente, la sera del 17 agosto, con Patrizia Cacciani e Fabrizio Micarelli. La stessa sera verrà proiettato un film inedito del 1919, Capelli Biondi, ritrovato dalla Cineteca dello Stretto nel suo fondo di Ortigia, è l’unico prodotto dalla casa di produzione romana Costantini”.

Quattro sezioni – The Memories Archive, The Memories Art, The Memories for People, The Memories for Kids – che racchiudono un cartellone ricco di appuntamenti per grandi e piccini, cineasti, estimatori del genere ma anche tanti curiosi attratti dal fascino dei film ritrovati.

Si parte il 17 agosto con una mostra, all’interno di Palazzo Casermaccio, che celebra il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, a cura dell’Istituto cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica. Palazzo Tucci, invece, ospiterà invece altre due mostre, quella con le fotografie e i cortometraggi sperimentali e Dagie Brundert, e l’altra dal titolo “The Art of Women-Squarci”, realizzata da ben otto artiste, curata da Ombretta Gazzola in collaborazione con Tiziana Visconti, che offriranno uno sguardo unico e profondo sull’arte contemporanea al femminile. Tutte le mostre sono gratuite e aperte al pubblico fino al 22 agosto.

Oltre al workshop con Dagie Brundert, ci sarà spazio il 18 agosto per una masterclass di recitazione, “Metodi e tecniche dell’attore”, a cura di Walter Cordoprati, direttore della Scuola di recitazione della Calabria. Il corso – pensato per offrire una comprensione pratica delle principali competenze necessarie per eccellere sia sul palcoscenico che sullo schermo – si terrà dalle 16.00 alle 18.00, presso il Salotto di Assunta Sicilia, Piazza del Popolo (ingresso gratuito). Qui si terranno, inoltre, le audizioni ufficiali della Scuola di recitazione della Calabria per il triennio 2024-2027.

Il 17 agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, nel teatrino parrocchiale, si terrà il laboratorio “Kids Drive Movie”, a cura di Martina Orlando: i bambini, dai 3 ai 10 anni, potranno ideare e costruire con un apposito kit la propria macchina in cartone, la quale diventerà poi la postazione dalla quale guardare il film d’animazione, sgranocchiando dei pop-corn. Il 18 agosto, invece, i bambini – ma anche gli adulti – potranno partecipare al laboratorio “16MM graffio e disegno su pellicola”: un tuffo nel mondo analogico per scoprire la magia del cinema. Con Martina Orlando esploreremo la tecnica del graffio sulla pellicola, inventata dal regista McLaren, e vedremo come le forme create grattando e colorando la pellicola prendono vita quando passano attraverso il proiettore.

Nove sono le opere in concorso che saranno proiettate nelle giornate del 17 e 18 agosto. Due le serate evento che si svolgeranno all’Anfiteatro e saranno presentate dalla giornalista Rai, Gabriella d’Atri. Sabato 17 agosto, alle ore 21.00, si aprirà con un omaggio musicale a Marcello Mastroianni e la proiezione del film Capelli Biondi. Nulla è al momento noto degli attori e del regista di un film che risale al 1919. Il titolo rimanda a un’opera omonima scritta da Salvatore Farina e pubblicata nel 1875. Pur in condizioni pessime, Capelli Biondi è stato portato all’Immagine Ritrovata dove è stato poi effettuato il restauro. Sarà proiettato con l’accompagnamento musicale del compositore Michele Catania al pianoforte, Ilenia Giorgiani (flauto), Roberto Scolaro, (sax contralto), per un’esperienza cinematografica unica. Sul palco saliranno anche Patrizia Cacciani e Fabrizio Micarelli dell’Istituto Luce e la soprintendente archivistica della Calabria, Giulia Barrera. La seconda serata, domenica 18 agosto, si aprirà con un omaggio a Ennio Morricone, con Serena Acri. Verrà proiettato il cortometraggio Album di famiglia, conservato dall’Archivio Lastcam, con l’accompagnamento musicale del Wave Quartet. Sul palco avremo modo di conoscere meglio la regista berlinese Dagie Brundert e Rossella Catanese. Inoltre, ci sarà un talk con il direttore della scuola di recitazione calabrese, Walter Cordoprati, e dopo un omaggio a De Sica ci sarà un spazio dedicato a Vincenzo Scaramuzza, grande personalità artistica e illustre didatta crotonese, emigrato in argentina ai primi anni del ’900. Si chiuderà con la premiazione del vincitore della seconda edizione di The Memories Film Fest.

The Memories Film Fest è patrocinato da: Comune di Bocchigliero, Archivio Audiovisivo Lastcam, Augustus Color, Associazione nazionale Carabinieri Bocchigliero, Silambiente, Parrocchia Santa Maria Assunta, Autori Italiani Cinematografia.

Ecco i partner ufficiali che danno il loro contributo alla macchina organizzativa del Festival: Patata della Sila, Perpetua, Magisa, Associazione Italiana Coltivatori, Casearia Silana Morrone, Antiche Fattorie Donnici, Granarolo, Scintille, Bossio, Romano.