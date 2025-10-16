“Se si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti” - Oscar Wilde
HomeCelluloideTony Gaudio cinematographer, il Progetto internazionale firmato Cineteca della Calabria alle...
Celluloide

Tony Gaudio cinematographer, il Progetto internazionale firmato Cineteca della Calabria alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone

Una grande soddisfazione per il lavoro della Cineteca della Calabria, che da molti anni opera per recuperare la memoria e l’identità culturale della nostra regione. Nelle storie di Tony Gaudio e Nicholas Musuraca, che diventeranno un progetto internazionale tra Calabria e Stati Uniti,  infatti è rappresentato l’apporto degli italo-americani alla costruzione della più grande industria cinematografica del mondo. Partiti da Cosenza come tanti emigrati del tempo, i fratelli Gaudio diventano titolari di numerosi brevetti e si affermano rapidamente come Direttori della Fotografia, prima a New York e poi ad Hollywood.

Emblematico il caso di Tony, che vince l’Oscar – è quindi calabrese il primo italiano ad ottenere il prestigiosissimo riconoscimento! – per “Avorio Nero” di Mervyn LeRoy nel 1937 e riceve quattro nomination nei successivi dieci anni.  Ne hanno parlato Eugenio Attanasio e Mariarosaria Donato, presentando la pubblicazione edita dalla Cineteca della Calabria  “Tony Gaudio cinematographer/Una storia ritrovata” al Film Fair delle “Giornate del Cinema Muto di Pordenone” condotto da Paolo Tosini. L’elegante volume realizzato con la collaborazione di Antonio Renda per l’elaborazione delle immagini, Guglielmo Sirianni per la grafica e Raffaele Cardamone per i testi, raccoglie una serie di  articoli e foto pubblicati prevalentemente da e su Tony Gaudio sulla prestigiosa rivista American Cinematographer, organo dell’Associazione dei Direttori della Fotografia della quale fu socio, fondatore e anche presidente, a dimostrazione della grandezza del personaggio, ancora non del tutto conosciuto dal grande pubblico.

Unitamente a queste traduzioni, per accompagnare il lettore in questo percorso di scoperta e di riscoperta, sono stati abbinati i cineromanzi, alcuni originali, altri ricostruiti e restaurati, dei film più significativi nei quali Gaudio ha lavorato. Sbarcati a New York nel 1906, Gaetano Antonio ed Eugenio iniziano a lavorare per alcune agenzie fotografiche, per poi approdare al mondo del cinema. Nel 1909 Tony realizza il suo primo film americano come autore della fotografia: Princess Nicotine; or, The Smoke Fairy, per la regia di James Stuart Blackton. Insieme alla figura di Nicholas Musuraca, sono stati riscoperti con la mostra  Direttori della fotografia a Hollywood La grande avventura in esposizione permanente all’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia , e che ora varcherà  l’oceano in collaborazione con le Università Americane e Calabresi.

Per Eugenio Attanasio: “L’invito al più importante Festival del cinema muto che esiste al mondo, testimonia la valenza culturale di un progetto che consta di un libro, una grande mostra ed una rassegna che circuita all’estero, promuovendo l’identità italiana ed un’immagine diversa della Calabria, regione che ha necessità di emendarsi dagli stereotipi. La Cineteca opera per riscoprire storie cinematografiche significative come questa di Gaudio, quella di Nicholas Musuraca, di Francesco Misiano, di Corrado Alvaro sceneggiatore, spesso anche senza il sostegno delle istituzioni apposite perché non all’altezza di cogliere la reale portata di queste iniziative”. Grande opera di divulgazione culturale delle personalità riscoperte dalla Cineteca della Calabria, presieduta da Eugenio Attanasio, e delle innumerevoli iniziative collegate viene svolta meritoriamente da anni dal giornalista Francesco Stanizzi coordinatore dell’Ufficio stampa, comunicazione e pubbliche relazioni della stessa Cineteca.

“Noi produciamo – precisa il presidente Attanasio – progetti culturali di livello internazionale, in una regione abituata ad importare spettacoli, perché ha il complesso di Calimero vergognandosi della povertà, della storia, della tradizione. Infatti la Calabria, fatta eccezione per pochi autori, viene raccontata sempre da sguardi alieni, dall’esterno. La Cineteca fa un tipo di operazione inversa, sperando che insieme a noi si formino generazioni di registi, scrittori, poeti, artisti che sappiano invertire questa rotta, uscendo dai facili cliché che finora hanno condannato la Calabria. È necessario però che le istituzioni sappiano cogliere queste istanze di cambiamento e sappiano riconoscere la valenza di quanto accade nei nostri territori, emancipandosi dal peso della politica”.

Articolo PrecedenteGioacchino da Fiore in America, da domani al cinema di Los Angeles
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Gioacchino da Fiore in America, da domani al cinema di Los Angeles

Domani a Gioia Tauro Mons. Francesco Savino, con un intervento dal titolo “La passione per la politica: il senso, le motivazioni e la dimensione...

L’UICI di Catanzaro celebra la 20esima Giornata Nazionale del Cane Guida

VolleyS3, sorrisi e schiacciate al Pala Calafiore per la tappa di Reggio Calabria

Cassano all’Ionio: cinque agenti di Polizia Locale hanno giurato in Prefettura ricevendo così la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Lamezia Multiservizi: domani giornata di sciopero

Adeguamento strada rurale Mileo–Commuaruso a Saracena: 150mila euro dalla Regione

Casa della Musica. Il sindaco Franz Caruso: “Luogo culturale a cui riconosco valenza ed importanza, sicuramente da preservare e tutelare”

Un fine settimana di pura meraviglia musicale: la Calabria del Festival Antonio Vivaldi tra la Sila, il Pollino e Cosenza

Reggio di nuovo sommersa dai rifiuti, Ripepi: “Il piano di raccolta annunciato in pompa magna non è mai partito. Ora si profila pure l’aumento...

Passaggio di consegne Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente

Il mercato del gioco d’azzardo in Italia pronto a crescere con il nuovo bando di licenze

Nuovo Ospedale. Montalto e Rende in sinergia, il sindaco Faragalli: “Costruiamo un’area europea, oltre ogni campanilismo”

Crosia, finanziamento di 150mila euro per agricoltura e aree rurali

La vicesindaca Iemma e il consigliere Capellupo incontrano il commissario Asp Battistini. Presto nuovo personale infermieristico per superare criticità servizio dialisi a Lido

Visita italo-canadese con il Consorzio Olio di Calabria IGP

Morano, nuovi interventi di arredo urbano per valorizzare il territorio

Locri ricorda i “Vent’anni senza Franco Fortugno”. Mattarella: “La Repubblica si inchina alla sua memoria”

Falcomatà alla commemorazione dell’anniversario della morte di Fortugno: “La vita e la morte di Franco sono legate a doppio filo alla parola libertà”

Sbarco di 47 migranti nel porto di Roccella Jonica: soccorsi a 130 miglia dalla costa

Grave aggressione al Centro diagnostico di Reggio Calabria: la ferma condanna di Sarica, presidente di A.Gi.C.O. Ets

Vent’anni fa l’omicidio di Francesco Fortugno che sconvolse l’Italia intera

Lamezia Terme, Gianturco e De Sensi: “Manutenzione straordinaria 2025 completata. Una parte di città più sicura e funzionale”

Belvedere Marittimo (CS): il 17 ottobre si chiude la Summer Peace University con un forum internazionale patrocinato dalla Commissione Europea

Greco: “Sibaritide è cuore pulsante della Calabria”

ONMIC Reggio Calabria: “Solidarietà al dottor Tripodi”

Maria Salimbeni alla guida del Consorzio Clementine di Calabria IGP

Regionali, Avs analizza il voto: domani la conferenza stampa

Italia Viva Calabria, Greco e Urso: “La Sila Mare resta un’arteria precaria. Che fine hanno fatto i fondi per la messa in sicurezza?”

Schillaci a Locri: “Messaggio Fortugno ancora forte, un monito per agire verso la legalità”

Serie C, le squadre calabresi nel sondaggio nazionale dei tifosi: al via il “C Gold Award 2025” per premiare il miglior calciatore del campionato

‘Ndrangheta stragista: Corte d’Appello respinge riapertura istruttoria

L’Asp di Cosenza sostiene all’evento nazionale CARD: sanità di prossimità e casa come luogo di cura

Siderno, trasporto sociale: al via la presentazione delle domande

Discarica di oltre 10.000 mq non autorizzata sequestrata a Crotone

“Un sogno a sipario aperto”: il Teatro Politeama di Catanzaro riaccende i motori per la nuova stagione

È dell’Unical il primo dottore di ricerca detenuto in Italia: ha conseguito il titolo in “Politica, Cultura e Sviluppo”

Incidente tra due auto sulla SS107 “Silana Crotonese” a Caccuri (KR): due feriti

Occhiuto: “Uccisione di Fortugno fu attacco diretto alla democrazia”

UICI di Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale del Cane Guida: “Diritti in movimento”

Irto (PD): “Fondamentale ricordare la figura di Franco Fortugno a 20 anni dall’assassinio”

Approvata in Cdm la pace fiscale. Senatrice Minasi: “Un’altra promessa mantenuta dalla Lega, una misura prioritaria per dare respiro ai cittadini onesti che si...

Ventennale della morte di Fortugno, Irto (Pd): “La sua testimonianza di legalità e coraggio continui a illuminare i giovani”

Uil Calabria: “Assistenza domiciliare ancora inadeguata, servono investimenti e personale”

Dopo la terza sconfitta del centrosinistra, SI Calabria apre il confronto politico

“Cosmos” dell’Evolution Dance Theater al Festival d’Autunno: un viaggio tra scienza, arte e meraviglia

Formazione venatoria: nasce in Calabria il primo corso nazionale congiunto Federcaccia–Coldiretti

Aggressione in carcere a Reggio Calabria: agente colpito da detenuto per ottenere trasferimento

Rifff Calabria special edition, conclusa con successo la tre giorni di eventi della kermesse dedicata al cinema pubblicitario a Botricello

Catanzaro, niente bilancio consolidato entro i termini: Veraldi attacca l’amministrazione comunale

Il neo consigliere regionale Orlandino Greco vuole l’aeroporto della Sibaritide: “Priorità assoluta”

A San Luca l’inaugurazione dell’anno scolastico all’insegna della legalità con il progetto “Liberi di Scegliere”

Giustizia, Irto chiede al governo di “stabilizzare i 12mila precari del comparto”

Parte “Lo Sguardo Oltre”, la stagione teatrale 2025/2026 a Polistena

Cosenza, rinviata a data da destinarsi la presentazione del libro di Mimmo Gangemi

Un detenuto consegue il dottorato di ricerca in “Politica, Cultura e Sviluppo” all’Università della Calabria

Fabrizio Cantarella è la new entry dell’Ufficio Stampa della Viola

Il Savuto diventa galleria a cielo aperto con Gulìa Urbana 2025

Reggio, assegnato bene confiscato al Museo Archeologico Nazionale

’Ente per i Parchi Marini Regionali: una settimana di eventi per una nuova governance del mare e delle aree protette

Catanzaro, Rosario Mancuso: “Entro fine mese prevista aggiudicazione lavori per messa in sicurezza scalinata via Agricoltori”

“Quel che resta del calcio. Mezzo secolo di cimeli dello sport più popolare al mondo”, la mostra all’ex MAM

Fidapa Lamezia: sabato la cerimonia del passaggio delle consegne

Scilla ospita l’evento “Tessuto del Tempo”: arte e moda tra Italia e Bielorussia

Open Day a San Vincenzo La Costa: cittadini e giovani protagonisti della rivoluzione digitale

Campus universitario del Mediterraneo, G.Nucera: “Opportunità storica per Reggio Calabria”

A Catanzaro Lido torna deGusto, il Salone professionale internazionale dedicato all’agroalimentare di qualità

Ecco la terza edizione di “Filosofia della complessità”, Falcomatà: “La cultura unisce le sponde dello Stretto”

Polistena, la denuncia di Michelangelo Tripodi: “Coperti i manifesti del Movimento per la Rinascita Comunista, presentato esposto”

Reggio, parte “MARMELLATE EXPRESS”: la rassegna musicale invernale della Stazione.E1

Lamezia, Lorena (FdI): “Bene finanziamento del progetto per la strada collinare Sambiase Nord – Bucolia”

Erasmus Days+ all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi: una scuola a vocazione europea

Reggio, al Castello Aragonese il convegno “Dalla Tecnica al Valore: AI una leva per la professione”

Gas medicale fornito senza gara: dirigente dell’ASP di Cosenza condannato a risarcire un milione di euro per danno erariale

Concussione verso imprenditore reggino: Maresciallo della Guardia di Finanza assolto anche in Appello

Le rotte più trafficate del mondo: cosa raccontano sui flussi globali

Aggressione medico a Reggio, la solidarietà della Cgil

Autunno in musica, Tropea saluta “Armonie della Magna Graecia” con il concerto per pianoforte di Alberto Cucino e Ida Visconti

La Reggina, Falcomatà, le scialuppe e la memoria corta

Allerta meteo: scuole chiuse a Reggio Calabria

“Maestrale-Carthago”: arresti domiciliari per Pasquale Pititto

“Se solo fossi un orso”, il film in lingua originale in proiezione al Chiostro di San Domenico di Lamezia

Allerta meteo, Filcams Cgil Calabria: “Servono tutele per lavoratori del terziario, del commercio e dei servizi”

Circolo Culturale Rossanese organizza “Splendori ottocenteschi” fra arte, musica e storia

L’EYBL arriva a Reggio Calabria per quattro giorni di basket internazionale

Al Majorana al via Erasmus+ ed eTwinning: studenti e docenti verso l’Europa

Infrastrutture Calabria, Minasi: “Con Salvini una svolta storica da 27 miliardi”

Ponte sullo Stretto, Pd/Avs/M5S: “Il Governo si fermi, la propaganda non può superare la legge”

Confartigianato Calabria nella nuova rete nazionale della formazione: nasce Confskill

Platì celebra i 100 Anni di Antonio Catanzariti

“Pensare il Sud attraverso il Sud”, la parola alla Generazione Z: a Campo Calabro il confronto su identità e futuro del Sud

Cosenza, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Maltempo in Calabria, la Filcams Cgil chiede tutele e una legge regionale aggiornata per il commercio e i servizi

“Parole per la vita”: al via i nuovi incontri con i giovani voluti dal vescovo Parisi

A Tarsia una nuova mensa scolastica in house: menù a km 0 e prodotti locali per educare al benessere

Allerta meteo arancione, scuole chiuse anche a Vaccarizzo Albanese

Doppio riconoscimento nazionale per Davide Costa al Premio “Caffè delle Arti”

Plastic Free torna a Villa San Giovanni: CleanUp e sensibilizzazione il 19 ottobre

Morte del piccolo Giacomo Saccomanno a Roma: cinque medici rinviati a giudizio per omicidio colposo

Al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria consegnato il Premio di Studio “Girolamo Tripodi”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook