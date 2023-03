Tavernise (M5S): “Auguri all’US Catanzaro 1929 per la promozione. Vittoria per tutta la regione”

“Per tutta la giornata di oggi un entusiasmo travolgente, quello dei tifosi giallorossi, ha accompagnato la squadra di mister Vivarini. La vittoria dell’Us Catanzaro 1929 contro la Gelbison ha regalato non solo alla città di Catanzaro ma a tutta la regione Calabria una promozione calcistica importante. Dopo lunghi 17 anni Catanzaro torna nella serie cadetta ed è un merito che va certamente ascritto alla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico quanto ai tifosi che hanno avuto la capacità di ribaltare stagioni difficili segnate da brutte sconfitte in una splendida promozione con addirittura cinque giornate di anticipo. Auguri all’Us Catanzaro 1929, alla città di Catanzaro parte dell’orgoglio della nostra regione. Anche il sud è capace di regalare pagine sportive straordinarie. Avanti!”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Davide Tavernise.