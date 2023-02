Finanziamento Stadio Cervaolo Catanzaro, i consiglieri Corsi, Lostumbo e Scarpino: “Grande risultato da parte del presidente Mancuso”

“L’importante finanziamento per l’adeguamento e la riqualificazione dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ è una splendida notizia per la città di Catanzaro. L’azione congiunta del presidente della Giunta Roberto Occhiuto e del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso è la certificazione del buon governo e della particolare attenzione riservata per il capoluogo della Calabria”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Antonio Corsi, Rosario Lostumbo e Francesco Scarpino.

“Il presidente Mancuso ha lavorato in silenzio per raggiungere questo importante traguardo grazie al quale sarà scongiurata l’onta per i tifosi giallorossi di non poter sostenere il Catanzaro calcio nella sua casa: lo stadio Nicola Ceravolo. L’impegno della Regione – affermano i tre consiglieri – è un segnale importante per la società che sta ottenendo ottimi risultati sportivi e per tutti i catanzaresi che dimostrano un amore spassionato per i colori giallorossi. Vigileremo sull’operato dell’Amministrazione comunale affinché i lavori siano avviati in tempi utili”.