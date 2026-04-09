Vibo Valentia avvia la campagna 2026 di prevenzione contro la zanzara tigre e la zanzara comune

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa la cittadinanza che è stata emanata l’ordinanza sindacale 2026 relativa alle misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare riferimento alla zanzara tigre e alla zanzara comune.

L’ordinanza stabilisce una serie di obblighi e comportamenti da adottare su tutto il territorio comunale, finalizzati a limitare la proliferazione delle zanzare durante la stagione primaverile ed estiva, periodo in cui questi insetti trovano condizioni favorevoli per riprodursi e diffondersi.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Il provvedimento prevede, tra l’altro, il divieto di abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana; l’obbligo di eliminare ristagni d’acqua, anche temporanei, in aree private e condominiali; l’esecuzione di trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie e nei tombini da aprile a ottobre; la manutenzione del verde e la rimozione di rifiuti o materiali che possano favorire micro-focolai; specifiche prescrizioni per cantieri, aree incolte, detentori di pneumatici e gestori dei cimiteri.

GLI INTERVENTI PREVISTI

L’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Marco Miceli, ha già predisposto di concerto con gli uffici e con la ditta incaricata un programma di disinfestazione su tutto il territorio, con interventi mirati nelle aree pubbliche e nei punti sensibili, al fine di ridurre la presenza delle zanzare e tutelare la salute pubblica. Si parte giovedì 9 aprile con una disinfestazione larvicida e una deblattizzazione nelle scuole, mentre a inizio maggio si aggiungeranno anche le attività di derattizzazione e deblattizzazione negli immobili pubblici, nelle scuole e su tutto il territorio comunale. Successivamente a questo intervento, dal mese di maggio saranno previste, ogni mese, una disinfestazione larvicida e una adulticida fino al mese di ottobre. La deblattizzazione nelle scuole sarà ripetuta con cadenza mensile per tutto l’anno.

L’amministrazione comunale ha predisposto tutte le misure atte per mantenere alto il livello di prevenzione e contenimento della proliferazione degli insetti.

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

Il Comune richiama l’importanza della collaborazione attiva dei cittadini, fondamentale per prevenire la formazione di focolai larvali e garantire l’efficacia delle misure adottate. L’ordinanza è consultabile integralmente sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia al seguente link http://vibovalentia.comuneweb.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio?anno=2026&numero=1343.