Fondi per la costruzione della scuola di Vena Superiore, il sindaco Romeo: “Ringrazio Mangialavori, quando si lavora nell’interesse della comunità no divisioni politiche”

“Intendo esprimere apprezzamento e un sincero ringraziamento per l’impegno all’on. Giuseppe Mangialavori, che si è concretizzato in un ulteriore finanziamento per la costruzione della scuola di Vena Superiore, che porta a due milioni l’importo complessivo e che ci consentirà, quindi, di realizzare un’opera attesa da tempo dalla comunità e strategica per il futuro della frazione”. Lo dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, in merito alla notizia dell’emendamento firmato dal parlamentare vibonese col quale vengono destinati 1,6 milioni di euro per l’immobile, che si aggiungono ai 400mila già stanziati.

“La costruzione di una nuova scuola – aggiunge il primo cittadino – rappresenta un investimento sul capitale umano della città e un obiettivo che deve unire e non dividere, al di là dei colori politici di ognuno. Alla luce del nuovo quadro finanziario, il Comune si attiverà immediatamente per accelerare le procedure amministrative necessarie, con l’obiettivo di passare rapidamente dalle parole ai fatti e trasformare questo risultato in un cantiere concreto al servizio della comunità”.