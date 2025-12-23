Vibo: approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2026-2028, un documento strategico che definisce le priorità di
intervento sul territorio per il prossimo triennio con un investimento
complessivo di circa 48,8 milioni di euro.
Il dato politico e amministrativo che emerge con assoluta prepotenza
riguarda la genesi dei progetti: su un totale di 39 interventi previsti, ben
31 sono riferibili a opere pubbliche nuove, interamente programmate
dall’Amministrazione Romeo. Un risultato che certifica una straordinaria
capacità di programmazione e di intercettazione di risorse vincolate e
trasferimenti dedicati.
Dei 31 interventi in questione, particolare rilievo assumono quelli
dell’annualità 2026, per un importo di 3,4 milioni, fondi interamente
intercettati dall’attuale Amministrazione Romeo e quindi già cantierabili nel
corso del prossimo anno.
Il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici:
“Il piano che abbiamo presentato non è una semplice lista di desideri, ma la
base concreta su cui si costruiranno i cantieri del futuro. Il fatto che quasi
la totalità delle opere sia frutto del lavoro di questa Amministrazione
dimostra che abbiamo impresso un cambio di passo decisivo. Stiamo
operando con responsabilità e trasparenza per dare risposte ai bisogni della
città, dalle scuole allo sport, fino alla riqualificazione urbana con
particolare attenzione alle frazioni. È una programmazione realistica,
sostenibile e, soprattutto, coerente con le risorse che siamo stati capaci di
attrarre a beneficio di tutta la comunità di Vibo Valentia.”
Tra gli interventi di rilievo finanziati figurano il potenziamento delle
infrastrutture idriche, la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico e
antincendio di cinque edifici scolastici – tra i quali spicca la “Sacra
Famiglia”, la “Bruzzano” e la scuola “Pennello” di Vibo Marina – il
completamento della pista di atletica in località Maiata, il nuovo
palazzetto dello sport a Moderata Durant.
