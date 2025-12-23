Vibo: approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere

Pubbliche 2026-2028, un documento strategico che definisce le priorità di

intervento sul territorio per il prossimo triennio con un investimento

complessivo di circa 48,8 milioni di euro.

Il dato politico e amministrativo che emerge con assoluta prepotenza

riguarda la genesi dei progetti: su un totale di 39 interventi previsti, ben

31 sono riferibili a opere pubbliche nuove, interamente programmate

dall’Amministrazione Romeo. Un risultato che certifica una straordinaria

capacità di programmazione e di intercettazione di risorse vincolate e

trasferimenti dedicati.

Dei 31 interventi in questione, particolare rilievo assumono quelli

dell’annualità 2026, per un importo di 3,4 milioni, fondi interamente

intercettati dall’attuale Amministrazione Romeo e quindi già cantierabili nel

corso del prossimo anno.

Il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici:

“Il piano che abbiamo presentato non è una semplice lista di desideri, ma la

base concreta su cui si costruiranno i cantieri del futuro. Il fatto che quasi

la totalità delle opere sia frutto del lavoro di questa Amministrazione

dimostra che abbiamo impresso un cambio di passo decisivo. Stiamo

operando con responsabilità e trasparenza per dare risposte ai bisogni della

città, dalle scuole allo sport, fino alla riqualificazione urbana con

particolare attenzione alle frazioni. È una programmazione realistica,

sostenibile e, soprattutto, coerente con le risorse che siamo stati capaci di

attrarre a beneficio di tutta la comunità di Vibo Valentia.”

Tra gli interventi di rilievo finanziati figurano il potenziamento delle

infrastrutture idriche, la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico e

antincendio di cinque edifici scolastici – tra i quali spicca la “Sacra

Famiglia”, la “Bruzzano” e la scuola “Pennello” di Vibo Marina – il

completamento della pista di atletica in località Maiata, il nuovo

palazzetto dello sport a Moderata Durant.