Antonio Crisafulli nominato commissario del Comune di Acquaro

La Prefettura di Vibo Valentia rende noto che a seguito della dichiarazione di nullità
delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Acquaro, dovuta al
mancato raggiungimento del quorum richiesto dall’art. 71, comma 10 del D.Lgs
267/2000, come determinato per l’anno 2025 dall’art. 1 bis del decreto legge n.
27/2025, convertito nella legge 72/2025 e al fine di assicurare la funzionalità di
quell’Ente comunale, è stato nominato, fino a nuove consultazioni elettorali, il dott.
Antonio Crisafulli, viceprefetto aggiunto, in servizio presso questa Prefettura UTG.
