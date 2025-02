Nuovi servizi digitali al Comune di Vibo: al via l’attivazione degli account SPID per chi ne fa richiesta. L’assessore Santoro: “Passo importante”

Nell’ambito dell’implementazione dei servizi digitali, il Comune di Vibo Valentia compie un ulteriore passo in avanti verso il cittadino. Da oggi un passo in avanti in vista della completa digitalizzazione dei servizi comunali che richiederanno come tutti i servizi digitali della PA il preliminare riconoscimento attraverso lo spid, che ora si potrà ottenere più velocemente direttamente allo sportello dell’Anagrafe, negli uffici comunali. Il Comune è infatti Registration Authority Officer (RAO), ovvero il soggetto incaricato della verifica dell’identità digitale.

“Per noi si tratta di un risultato importante – afferma l’assessore all’Innovazione tecnologica, Luisa Santoro – poiché ci avviciniamo ancor di più alle esigenze quotidiane del cittadino. Grazie anche al supporto dei facilitatori digitali, infatti, l’utente è nelle condizioni di aprire un account SPID, ormai fondamentale per l’accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione, semplicemente recandosi agli appositi sportelli del Comune munito dell’occorrente”.

Richiedere l’attivazione dell’account SPID sarà possibile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. È necessario un documento di riconoscimento in corso di validità; la tessera sanitaria in corso di validità; il telefono cellulare; l’indirizzo e-mail personale.

L’operatore dell’anagrafe compila la richiesta e consegna all’utente un documento contenente la prima parte del Codice di attivazione. Contestualmente il sistema invia una mail all’indirizzo comunicato con la seconda parte del Codice di attivazione ed in allegato il Pacchetto di attivazione (codice alfanumerico), che deve essere salvato momentaneamente sul desktop per il successivo caricamento nella pagina dell’Identity Provider.

Da casa, o sempre in Comune tramite la figura del facilitatore digitale presente allo sportello negli orari indicati, ci si collega alla pagina Rao Spid nel sito web del Comune di Vibo Valentia, scegliendo tra gli Identity Provider disponibili che accettano il riconoscimento tramite RAO (Sielte, Poste o EtnaID). Maggiori informazioni sul servizio si possono ottenere nella pagina ww.spid.gov.it dell’Agenzia per l’Italia Digitale.