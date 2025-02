Il 27 febbraio a Pizzo l’Assemblea Congressuale della FIT-CISL Calabria

Si terrà il prossimo 27 febbraio 2025, alle ore 9:30, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo (Vibo Valentia), l’Assemblea Congressuale della FIT-CISL Calabria nell’ambito della fase congressuale che coinvolge i territori della regione.

All’evento parteciperanno il Segretario Generale della FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, il Segretario Generale dell’Ust Magna Graecia, Giuseppe Gualtieri e numerosi delegati sindacali del comparto.

Relazionerà il Segretario di Presidio Rocco Procopio.

L’assemblea rappresenta un importante momento di confronto e discussione, volto a tracciare le linee guida per il futuro della nostra organizzazione. Il tema centrale sarà *”Guidiamo il cambiamento”*, con l’obiettivo di rendere il sindacato sempre più partecipativo e inclusivo, per rispondere alle sfide del mondo del lavoro in continuo mutamento.