Provincia di Vibo: il tour ricognitivo lungo la rete viaria provinciale avviato dal presidente L’Andolina fa tappa a Drapia

«Un incontro anche dai toni accesi ma dai risultati certamente apprezzabilissimi per il territorio drapiese in particolare ma anche per tutti coloro che attraversano le strade provinciali 17 e 18». Questo l’incipit delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, in seguito al focus sulla viabilità che l’ha visto – assieme al presidente del Consiglio comunale, Matteo Aiello, e ai consiglieri Stefania Rombolà e Lorena Di Bella – confrontarsi con il presidente della Provincia Corrado Antonio L’Andolina.

Il sindaco Porcelli ha dunque chiesto alla Provincia: «Impegni precisi sui finanziamenti delle strade provinciali 17 e 18 in programma, da destinarsi sulle parti delle arterie che attraversano il territorio comunale. In particolare, sulla provinciale 17 per il tratto che va dall’incrocio per Zungri alla frazione Sant’Angelo e per la provinciale 18 per i tratti Gasponi-Drapia e quello che attraversa il centro abitato di Brattirò». Immediata la risposta del presidente L’Andolina che ha accolto, senza riserve, le istanze istituzionali avanzate del primo cittadino di Drapia. «Tali richieste sono perfettamente in linea con le previsioni programmatiche dell’Ente, per cui offro ampie garanzie sul fatto che gli interventi saranno progettati e realizzati nella porzione di territorio in questione. Voglio evidenziare comunque – ha chiosato L’Andolina – l’importante programmazione riservata al territorio dalla mia presidenza».

Nel corso dell’iniziativa si è discusso anche della cosiddetta “Variante Caria”.

Entrando nel merito il sindaco Porcelli ha sottolineato alcune necessità, su tutte: «Il completamento della complanare e la creazione di una rotatoria intermedia. Oltre ad una rotatoria “salvavita” – ha inoltre voluto mettere in evidenza il sindaco di Drapia – abbiamo parlato di un prolungamento di un braccio della rotatoria in località Sant’Agata che permetterà, con una minima spesa, l’eliminazione di due curve delle quali una a 90 gradi». Al riguardo, i rappresentanti della Provincia – all’incontro hanno preso parte anche l’ingegnere Maria Conocchiella, responsabile dell’Ufficio Viabilità, e l’ingegnere Pasquale Ferrazzo – hanno ritenuto «costruttivi tali suggerimenti», allo stesso tempo, però, hanno messo in luce che «la loro realizzabilità potrà avvenire nel quadro di un’appropriata e specifica programmazione».

Il presidente Corrado L’Andolina, ha quindi evidenziato: «L’importante programmazione, davvero di prim’ordine, riservata dall’attuale Amministrazione al territorio di Drapia con la richiesta di finanziamento, mediante fondi regionali Poc, pari a 2milioni e 500mila euro che saranno risolutivi del dissesto idrogeologico sulla provinciale n. 17, Tropea – Innesto S.S. 18 (specie all’altezza di Sant’Angelo). Per tale stanziamento si è in attesa di convenzione con la Regione Calabria. L’incontro odierno – ha infine dichiarato L’Andolina – è stato vivace, a tratti pungente ma complessivamente costruttivo. Da entrambe le parti è emersa la volontà decisa di superare incomprensioni e criticità e guardare al futuro con piglio operoso e risolutivo delle obiettive criticità presenti sul territorio». A margine dell’iniziativa, pertanto, il sindaco Porcelli ha voluto ringraziare «a nome di tutta la comunità» il presidente della Provincia, «certo che – ha messo in risalto – quanto discusso sarà realizzato».

Ecco, di seguito, il report sulle strade provinciali di Drapia

Interventi programmati o realizzati dalla precedente Amministrazione

SP n. 17 “Tropea – Innesto S.S. 18”, D.M. 123/2020, annualità 2022, lavori definiti, € 330.000,00.

SP 18 “Drapia -Gasponi-Inn.S.P. dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti”, annualità 2023, D.M. 49/2018, interventi definiti, € 250.000,00.

SP n. 17 “Tropea – Innesto S.S. 18″, D.M. 141/2022, annualità 2026, € 500.000,00.

SP n. 18 “Drapia -Gasponi-Inn.S.P. dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti”, D.M. 141/2022, annualità 2029, € 500.000,00.

Di seguito, la programmazione effettuata dall’attuale Presidenza

S.P.17 “Tropea – Innesto S.S. 18”, Fondi POC Regione Calabria, annualità 2025, in attesa di convenzione, € 2.500.000,00.

S.P.17 “Tropea – Innesto S.S. 18”, D.M. 43/2024 (emendamento Mangialavori), annualità 2025, € 500.000,00.

S.P.18 “Drapia -Gasponi-Inn.S.P. dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti” – SP 20 “Tropea-Torrente Vitrame-Inn.S.P. Brattirò-Ciaramiti”, D.M.101/2022, annualità 2026, € 300.000,00.