Concessioni balneari a Tropea: domande entro il 10 giugno

La Commissione Straordinaria nominata con D.P.R del 24 aprile 2024 ha fornito direttive per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi.

Gli operatori dovranno presentare l’istanza entro e non oltre lunedì 10 giugno, debitamente compilata allegando i documenti richiesti per ottenere il rilascio senza soluzione di continuità della concessione demaniale provvisoria ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, avente validità non oltre il 31.12.2024.