“Aveva promosso convegno internazionale AI a Tropea”: cordoglio del sindaco per la dipartita di Michelangelo Barba

“Se intorno a Tropea si è costruita ed è cresciuta nel tempo la reputazione di destinazione esperenziale e turistica, ma anche di agorà internazionale, ambita, ricercata e preferita da parterre di esperti, accademici ed associazioni che l’hanno scelta come contesto privilegiato di dibattito scientifico su temi di importanza epocale come quello dell’intelligenza artificiale, lo si deve anche alla sensibilità di personalità come Michelangelo Barba, ingegnere elettronico genovese, tra i promotori del primo convegno internazionale Techne e Sophia ospitato nei mesi scorsi a Palazzo Santa Chiara, possiamo dire anche in tempi non sospetti rispetto all’esplosione dell’attuale dibattito nazionale.

La sua prematura ed improvvisa dipartita – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia – ci rattrista profondamente perché la Città perde oggi un valido ed attento sostenitore che aveva scelto la nostra terra per il suo progetto”.