Servizio Civile, sono 128 i posti disponibili per i progetti del CSV Calabria Centro

358 programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero – elencati nel CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia “Calabria Centro”. Grazie ad una forte rete di partenariato, il CSV Calabria Centro si è visto infatti approvare due progetti – “One of Us!” e “Incroci di vite” – per un totale di 128 posti disponibili. Tra i– elencati nel Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n, 1233 pubblicato il 22 dicembre scorso – c’è anche quello del. Grazie ad una forte rete di partenariato, il CSV Calabria Centro si è visto infatti approvare due progetti – “One of Us!” e “Incroci di vite” – per un totale diposti disponibili.

Nell’incontro programmatico con le associazioni che, in qualità di enti co-progettanti ricoprono anche il ruolo di sedi di accoglienza degli operatori volontari, il presidente Guglielmo Merazzi ed il direttore Stefano Morena del CSV Calabria Centro hanno messo in evidenza come il Servizio Civile rappresenti un’opportunità formativa di indubbio valore (anche ai fini del curriculum personale per la partecipazione ai concorsi pubblici) per i giovani dell’area centrale della Calabria, che per un intero anno potranno portare il proprio contributo alla crescita sociale e culturale della comunità territoriale attraverso l’impegno profuso all’interno di una realtà associativa.

Il progetto “ One of Us!” (che vede coinvolti come enti di accoglienza AVE-AMA (CZ), Un raggio di sole (CZ), Fondazione Città solidale (CZ), Il Girasole (CZ), Spazio Aperto (CZ), A.M.A. CALABRIA (CZ), AGRAMA Società cooperativa sociale (CZ), MAMASLUCKY (CZ), Il Futuro (KR) ) ha la finalità di sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità, con l’intento in particolare di scardinare stereotipi e pregiudizi sulla disabilità e sulle persone con disabilità all’interno del mondo della comunicazione e dell’informazione; di ridisegnare profondamente il rapporto tra persone con disabilità ed Istituzioni facendo emergere la concretezza e la necessità di realizzare un welfare comunitario d’inclusione in cui si generi una ridefinizione dei ruoli delle competenze e degli obiettivi tra destinatari delle politiche sociali, i decisori politici, i tecnici ed i fornitori di servizi; di rendere concreto l’approccio culturale legato alla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità e costruire strumenti tecnici per una trasformazione del welfare.

Il progetto “ Incroci di vite” ( che vede coinvolti il Tribunale per la difesa dei diritti del minore (CZ), Fondazione Città solidale (CZ), I giovani della carità (KR), Associazione Cristiana Acqua della Vita (VV), ANTEAS SAN PAOLO ODV(KR )) si ispira invece all’Obiettivo 1 dell’Agenda 2030 per porre fine ad ogni povertà nel mondo, con l’obiettivo specifico di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, di promuovere la partecipazione ed il protagonismo giovanile, di sviluppare un intervento educativo di contrasto alle discriminazioni, con particolare attenzione al dialogo interculturale.