Il vibonese Giuseppe Rosano nella classifica degli “scienziati più influenti” al mondo

ll vibonese prof. Giuseppe Rosano, responsabile del Centro di ricerca clinica e sperimentale dell’IRCCS San Raffaele e ordinario di Cardiologia all’Università San Raffaele, è tra gli otto ricercatori dell’IRCCS San Raffaele di Roma che sono stati inseriti dalla Stanford University nella classifica mondiale degli “scienziati più influenti” al mondo, conquistando un posto tra i 9 milioni di ricercatori esaminati che raggiungono il livello più elevato di produttività scientifica.

Il rapporto, pubblicato sulla rivista Plos Biology è considerato il più autorevole nell’analisi della qualità delle pubblicazioni scientifiche in ambito medico. Gli otto ricercatori dell’ospedale romano si sono distinti per competenza e rigore in 22 differenti aree di ricerca scientifico-sanitaria.

La rivista Plos Biology, è considerata la più affidabile per i settori della ricerca bibliometrici, la scienza che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare la quantità, la qualità e la diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche. Essa viene realizzata ogni anno dalla prestigiosa università californiana di Stanford, in collaborazione con la casa editrice Elsevier e Scopus, la più utilizzata banca dati per le pubblicazioni sulla ricerca.

Con Giuseppe Rosano altri sette ricercatori dell'IRCCS San Raffaele: il prof. Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele; il professor Stefano Bonassi, responsabile dell'Area di Epidemiologia Clinica e Molecolare e Biostatistica dell'IRCCS San Raffaele e ordinario di Igiene Generale e Applicata dell'Università San Raffaele; il prof. Fabrizio Stocchi, responsabile del Centro Parkinson, parkinsonismi e disturbi del movimento presso l'IRCCS San Raffaele e ordinario di Neurologia all'Università Telematica San Raffaele; il professor Andrea Frustaci del Laboratorio di Scienze omiche e medicina di precisione dell'IRCCS San Raffaele; il prof. Fabrizio Vecchio, responsabile del Laboratorio di Brain Connectivity dell'IRCCS San Raffaele e docente associato di Fisiologia presso l'Università eCampus; il prof. Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program dell'IRCCS San Raffaele e il prof. Massimo Volpe, responsabile del Centro per la Diagnosi e cura dell'ipertensione arteriosa e delle complicanze cardiovascolari. Un premio all'eccellenza italiana nel mondo della ricerca e al lavoro compiuto in uno dei poli scientifici più importanti d'Italia e d'Europa nell'ambito delle scienze mediche.

Il professore Giuseppe Rosano, 58 anni, nativo di Vibo Valentia, Docente di Cardiologia al St George's Hospitals University di Londra, è anche Presidente della Heart Failure Association of the European Society of Cardiolog composta da cardiologi di fama mondiale provenienti da America del Nord e Sud, India, Cina, Giappone, Russia, Paesi Arabi e Israele. Ha prestato la sua opera in atenei italiani ed esteri ed è membro di prestigiose Associazioni internazionali.

E’ figlio del Presidente dei Past Governor del Distretto Rotary 2102 del Rotary International, Prof. Vito Rosano storico ed emerito primario della Unità Operativa di Cardiologia del “G. Jazzolino” e presta la propria consulenza nel Centro Diagnostico VIGI, fondato dal padre ed oggi diretto dalla sorella, dottoressa Maria Teresa Rosano.