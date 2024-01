Controlli della polizia nel Vibonese: identificate fino a 437 persone

Continuano i controlli straordinari del territorio intensificati dal questore di Vibo Valentia, Cristiano Tatarelli, sia nel centro cittadino che in provincia. I controlli sono stati effettuati in sinergia fra squadre volanti della Questura e Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Calabria Centrale”. Nella giornata di ieri – secondo quanto reso noto – sono stati controllati 87 veicoli, identificate 437 persone. Nella serata di ieri, inoltre, sono stati eseguiti controlli agli avventori di quattro locali pubblici presenti in citta’. Il questore, a seguito dell’attivita’ posta in essere dalla Divisione Anticrimine ha emesso nella giornata di ieri tre avvisi orali.I dispositivi – rende noto la Questura – proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.