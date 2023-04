Ospedale di Vibo, Piserà: “Serve commissario di Governo con poteri straordinari per accelerare la costruzione”

“La comunità vibonese è in attesa da troppo tempo di un ospedale moderno e adeguato alle esigenze della Provincia e agli standard di altre Regioni. Non possiamo più assistere allo sperpero di denaro pubblico per adeguare costantemente un edificio obsoleto e inefficiente. Dopo anni di promesse e proclami da esponenti di destra e sinistra, la popolazione di Vibo Valentia chiede azioni concrete per la costruzione dell’ospedale.

L’attuale situazione di ritardi burocratici, problemi geologici e geotecnici, complicazioni legali con i concessionari, cambiamenti nei concessionari, sequestri di terreni, modifiche ai piani di progetto, con conseguenti cambiamenti del quadro economico, e ora la sfida aggiuntiva dell’aumento dei costi delle materie prime, richiedono una soluzione straordinaria. Un Commissario di Governo potrebbe superare tutti questi ostacoli, facendo sì che l’ospedale di Vibo Valentia diventi una realtà in tempi rapidi.

La ricostruzione del Ponte Morandi a Genova ha dimostrato che è possibile realizzare grandi opere in tempi rapidi se si utilizzano i giusti strumenti e si dà priorità all’interesse pubblico. La nomina di un Commissario di Governo con poteri straordinari, che segua il modello Genova per la costruzione del Ponte Morandi, rappresenterebbe la soluzione migliore per accelerare la costruzione dell’ospedale di Vibo Valentia e degli altri ospedali di nuova realizzazione dei tre grandi nuovi ospedali della Calabria – Sibaritide, Vibo Valentia e Piana di Gioia Tauro.

Dopo il focus dei giorni scorsi, della Terza Commissione Regionale della Sanità non emergono situazioni rosee neanche per gli altri ospedali di nuova realizzazione dei tre grandi nuovi ospedali della Calabria – Sibaritide, Vibo Valentia e Piana di Gioia Tauro. Un commissario straordinario per la costruzione degli ospedali, sarebbe una soluzione anche per questi.

La comunità vibonese merita attenzione da parte Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo con urgenza per la nomina di un Commissario di Governo per la costruzione dell’ospedale di Vibo Valentia, affinché la popolazione possa finalmente godere dei servizi sanitari di cui ha bisogno. È tempo di agire con determinazione per il bene della salute e del benessere di tutti i cittadini della provincia di Vibo Valentia”.

Lo afferma, in una nota, Antonio Piserà, consigliere comunale di Tropea.