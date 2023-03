Consiglio comunale dei ragazzi della città di Vibo Valentia, sabato la prima seduta. Il sindaco Limardo e il presidente Putrino: “La partecipazione dei giovani elemento qualificante di una comunità”

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ed il presidente del Consiglio Rino Putrino hanno convocato per sabato 18 marzo alle ore 10 il Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) della città di Vibo Valentia. Un organismo il cui nuovo regolamento è stato approvato nel 2019 (su proposta del consigliere comunale Danilo Tucci) con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei più giovani alle iniziative della città, in ossequio ai dettami dello statuto comunale che promuove lo sviluppo di forme associative e di organismi di partecipazione popolare. Al Consiglio comunale dei ragazzi hanno diritto di voto, tra gli “adulti”, anche il sindaco ed il presidente del consiglio, oltre al collegio di coordinamento composto da tre consiglieri di maggioranza e due di opposizione, mentre possono partecipare anche gli assessori alle Politiche sociali e alla Cultura, senza però diritto di voto.

“La partecipazione attiva – affermano il sindaco Limardo ed il presidente Putrino – è elemento fondamentale di un complessivo percorso educativo avente come finalità primaria la costituzione di un senso di cittadinanza consapevole orientato alla maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità, ed il Consiglio comunale dei ragazzi ha l’obiettivo di agevolare le iniziative dei nostri giovani, ascoltare le loro istanze, cercare soluzioni alle problematiche che verranno palesate, per fare sentire tutti parte integrante di quella che è una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno e crede fermamente che i giovani siano il nostro presente ed il nostro futuro”.

Sono quattro i punti all’ordine del giorno: insediamento del Ccr e convalida dei consiglieri eletti; elezione del sindaco del Ccr e giuramento; elezione del vicesindaco del Ccr; elezione del presidente del Ccr.