Mit, Furgiuele (Lega): “Grazie spinta Salvini in arrivo 210,6mln per SS182 Serre Calabre”

“Grazie alla spinta del ministro Matteo Salvini al Mit, l’Italia ha nuovo slancio con le opere pubbliche e lo sblocco dei cantieri da Nord a Sud. Per la nostra amata Calabria un’importante notizia: parte il bando Anas relativo ai lavori di costruzione della variante della strada statale 182 “Delle Serre Calabre” (lotto unico Vazzano – Vallelonga) in Calabria. 210,6 milioni di euro per far ripartire la nostra Regione. I calabresi meritano il meglio”.

Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.