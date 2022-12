Trasversale delle Serre, c’è la copertura finanziaria per il lotto “Vazzano- Vallelonga”

Con i recenti provvedimenti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) è stata assicurata la completa copertura finanziaria, per complessivi 263 milioni di euro circa, per la realizzazione del lotto “Vazzano- Vallelonga” della SS 182 “Trasversale delle Serre”.

L’intervento infrastrutturale, caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, è compreso – si legge in un comunicato stampa dell’Anas – nell’elenco delle opere prioritarie oggetto di commissariamento da parte del Governo Nazionale e si inquadra nell’ambito del completamento dell’itinerario Ionio- Tirreno della parte centrale della Calabria.

Nel contesto trasportistico regionale e nazionale la sensibile riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali e l’incremento degli standard di sicurezza stradale, conferiscono all’infrastruttura una valenza strategica indiscutibile.

Quanto raggiunto è il risultato delle molteplici azioni di semplificazione procedurale attuate mediante una forte cooperazione istituzionale tra il Commissario Straordinario, Ing. Francesco Caporaso, e la Regione Calabria, grazie a cui è stato possibile concludere l’iter autorizzativo e progettuale in tempi brevissimi.

In linea con le finalità acceleratorie proprie dei lavori commissariati e con il relativo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione, l’impegno continuo del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dell’Assessore alle Infrastrutture, Mauro Dolce, è stato poi decisivo per il reperimento delle necessarie esigenze finanziarie aggiuntive insieme all’impegno del Ministro al Mit Matteo Salvini. “In totale sono 21 le opere strategiche, da Nord a Sud, che hanno beneficiato di una accelerazione significativa con interventi per 2,3 miliardi di euro. Uno step importante con l’avanzamento di infrastrutture fondamentali per i rispettivi territori e la conferma dell’equazione per cui ogni cantiere aperto corrisponde a posti di lavoro”, conferma il vice ministro Edoardo Rixi.

Allo sblocco dei finanziamenti da parte del CIPESS e in considerazione della già formalizzata intesa istituzionale tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria prevista dalla disciplina delle opere commissariate, seguiranno, in ordine e in immediata successione,