Sistema Bibliotecario Vibonese, Di Bartolo (Pd): “Affrontare criticità amministrative e contabili”

“Le dimissioni del presidente Corrado L’Andolina e della direttrice Tiziana Scarcella, rassegnate a distanza di pochi mesi dall’elezione del primo e a poche settimane dalla nomina della seconda, sono la precisa manifestazione di uno stato di criticità ben più severo di quanto si potesse inizialmente pensare.

Le dichiarazioni circa una possibile chiusura, determinata dalle importanti difficoltà rappresentate dal presidente L’Andolina all’atto del suo insediamento, ci avevano indotto a chiedere di rifinanziare la legge regionale 17/85, istitutiva dei sistemi bibliotecari e che impegna la Regione a sostenere le spese per il loro funzionamento.

Un impegno non realizzato ma che dopo le dimissioni di oggi certamente non è più sufficiente: vi è una situazione in ragione della quale sarà necessario operare con strumenti straordinari per garantire funzionamento ordinario e trasparente al Polo culturale.

Per tale motivo, insieme ai Consiglieri regionali, attiveremo ogni azione utile nei confronti del Governo della Regione per affrontare le criticità amministrative e contabili del Sistema Bibliotecario Vibonese”

È quanto dichiarato dal Segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Di Bartolo in merito alle dimissioni rassegnate dai vertici del Sistema Bibliotecario Vibonese.