Intimidazione a Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia: la solidarietà della Cgil Area Vasta

“A poche ore dal grave atto intimidatorio nei confronti di una nota concessionaria di auto di Catanzaro – dopo che in precedenza nel capoluogo si erano verificate una sparatoria per strada e la morte di due persone nello scoppio di un ordigno – l’elenco si allunga con la notizia dell‘incendio appiccato al portone di palazzo Gagliardi, sede di uffici del Comune di Vibo Valentia e in uso al “Cev”, il Comitato editori vibonesi. Un gesto che colpisce al cuore la comunità di Vibo, la sua storia e quella di quanti credono nella cultura come strumento di riscatto e crescita sociale”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese.

“Anche in questo caso riponiamo la nostra fiducia nella celere azione risolutrice delle forse dell’ordine e della magistratura – dice ancora Scalese -. Ma resta la necessità di una mobilitazione culturale, una grande alleanza tra istituzioni, politica e agenzie formative, a partire dalla scuola: solo l’educazione al rispetto del bene comune può nutrire gli “anticorpi” sociali alla prepotenza, alla mancanza di regole che trasformano il disagio in dannosa e pericolosa inciviltà”.