Incendio portone Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, il sindaco Limardo: “Condanna con assoluta fermezza”

“È un gesto deprecabile di fronte al quale la comunità vibonese esprime tutto il suo sdegno e che non può essere qualificato come una “bravata” dei soliti “balordi” ma che va condannato con assoluta fermezza”. Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo in merito al principio di incendio di uno dei portoni di Palazzo Gagliardi avvenuto nella serata di ieri.

“Mentre esprimo solidarietà agli amici del Cev i cui locali sono stati invasi dal fumo – conclude il primo cittadino – un grazie va ai Carabinieri per il loro tempestivo intervento e a quei cittadini attivi e responsabili che hanno dato l’allarme”.