Il vicepresidente Filippo Maria Callipo rimane nel Cda della Lega Pallavolo Serie A

Dopo la nomina dello scorso luglio che aveva permesso al ventisettenne dirigente calabrese di fare il primo ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A, la rielezione di ieri, nell’ultima giornata del Volley Mercato, arriva per dare continuità alla partecipazione attiva e attenta alle attività del Consorzio.

Le dichiarazioni del Vicepresidente Filippo Maria Callipo:

“Sono onorato e felice di proseguire il percorso iniziato a luglio scorso. Ringrazio le Società di Serie A2 per avermi dato ancora fiducia e assicuro che questa sarà ripagata con impegno e disponibilità“.

Nell’assemblea ordinaria di giovedì 21 luglio 2022, tenutasi all’interno della tre giorni di Volley Mercato, i rappresentanti dei Club di Serie A Credem Banca hanno votato il nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A.

Due i nuovi membri eletti per la SuperLega Credem Banca: Bruno Da Re, presidente dell’Itas Trentino, e Stefano Fanini, presidente della WithU Verona. I due patron hanno sostituito Catia Pedrini e Filippo Maria Callipo: la prima per la cessata presidenza di Modena Volley, il secondo in quanto non più detentore del diritto SuperLega. Il vicepresidente della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è comunque restato all’interno del CdA in quanto rieletto dall’Assemblea come rappresentante di club di Serie A2 Credem Banca, al posto di Massimo d’Onofrio (dirigente della Sieco Service Ortona, retrocessa a fine stagione).

A fianco al presidente Massimo Righi, Da Re e Fanini si aggiungono dunque a Lucio Fusaro, Albino Massaccesi, Stefano Santuz e Gino Sirci, completando la rappresentanza di SuperLega Credem Banca in consiglio, Filippo Maria Callipo si unisce ad Angelo Agnelli per la Serie A2, mentre Sergio Di Meo, presidente della Wow Green House Aversa, mantiene il ruolo di consigliere di Serie A3 Credem Banca.

La nuova composizione del Consiglio della Lega Pallavolo Serie A

Massimo Righi

Bruno Da Re

Stefano Fanini

Diego Fusaro

Albino Massaccesi

Stefano Santuz

Gino Sirci

Angelo Agnelli

Filippo Maria Callipo

Sergio Di Meo