TRAFFICO SBLOCCATO SULLA A2, EVENTO CONCLUSO, IN RIFERIMENTO AL MEZZO PESANTE IN FIAMME CHE AVEVA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO IL TRAFFICO IN DIREZIONE SUD – SULLA A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ TRA PIZZO E SANT’ONOFRIO, IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.

