Reggio Calabria, alleanza per il mare: Lega Navale e Big Game insieme

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria rappresenta sul territorio un presidio storico e istituzionale per la diffusione della cultura marittima. In quanto articolazione della Lega Navale Italiana, opera con finalità educative, sociali e ambientali, promuovendo la conoscenza del mare, la pratica del diporto nautico e degli sport marinareschi, nonché la sicurezza della navigazione e il rispetto dell’ecosistema marino. La sua azione è rivolta a cittadini di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani, attraverso attività formative, eventi divulgativi e progetti di inclusione sociale.

L’ASD Reggio Calabria Big Game si distingue invece come realtà dinamica e specializzata nella promozione della pesca sportiva, in particolare quella d’altura, interpretata in chiave moderna e sostenibile. L’associazione coniuga l’aspetto sportivo con quello culturale, valorizzando le tradizioni marinare locali e promuovendo pratiche responsabili, orientate alla tutela delle specie ittiche e dell’ambiente marino.

La sinergia tra queste due realtà nasce da una naturale complementarità: da un lato l’esperienza istituzionale, educativa e organizzativa della Lega Navale, dall’altro l’energia, la specializzazione tecnica e la capacità attrattiva dell’ASD Big Game verso un pubblico di appassionati e sportivi.

L’accordo nasce dalla condivisione di obiettivi comuni; la sinergia tra le due realtà amplifica l’impatto delle rispettive attività, creando un sistema integrato capace di coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato.

Questa collaborazione potrà tradursi concretamente in un rafforzamento dell’offerta formativa e divulgativa legata al mare. Le attività congiunte potranno includere corsi di avviamento alla pesca sportiva, giornate dimostrative (“open day”), eventi educativi dedicati alla sicurezza in mare, alla meteorologia nautica e alla sostenibilità ambientale. Inoltre, la condivisione di spazi, competenze e canali di comunicazione permetterà di dare maggiore visibilità alle iniziative, favorendo la partecipazione attiva della comunità.

Particolarmente rilevante sarà l’organizzazione di eventi annuali dedicati alla cultura del mare e alla pesca sportiva ecosostenibile, che potranno diventare appuntamenti di riferimento per il territorio, contribuendo a diffondere buone pratiche e a consolidare una coscienza collettiva orientata alla tutela del patrimonio marino.

In questo modo la collaborazione diventa un moltiplicatore di valore: un’opportunità concreta per rafforzare ulteriormente il ruolo della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria, come punto di riferimento sul territorio e per innovare le modalità con cui il mare viene vissuto, raccontato e rispettato.