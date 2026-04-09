Reggio, ASI Calabria presenta “Respiro e Mente: Pilates nella città”

Un appuntamento dedicato al benessere urbano che unisce movimento, consapevolezza e respirazione. L’evento si terrà domenica 12 aprile 2026 alle ore 10:00 in Piazza Castello e sarà guidato da un’istruttrice esperta, in collaborazione con la docente Tina Cara.

La proposta nasce con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza pratica capace di mettere in relazione corpo e mente, attraverso una sessione di Pilates e mindfulness arricchita da brevi spiegazioni sul legame tra respirazione, vagabondaggio mentale e rilassamento cerebrale.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore del movimento come strumento di equilibrio psicofisico, in una cornice urbana che invita alla pausa, all’ascolto di sé e alla riflessione sul benessere contemporaneo.

L’iniziativa é inserita all’interno della programmazione del progetto Neuroarti, realizzata grazie al finanziamento regionale con Decreto Dirigenziale n. 20046 del 21/12/2025, Linea 2, e del progetto finanziato con risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3.