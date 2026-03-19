Reggio, domenica 22 marzo apertura serale del Museo diocesano con ingresso gratuito e replica del monologo Racconto al femminile

Visto lo straordinario successo di pubblico riscosso l’8 marzo scorso, il Museo diocesano propone la replica del monologo teatrale “Racconto al femminile”, testo inedito di Federico Vadalà ed Eleonora Lombardo: domenica 22 marzo h 19,30 torna in scena nelle sale del Museo il flusso di coscienza di una profetessa di un tempo antico che, attraverso un racconto intriso di sofferenza e carico del peso delle responsabilità, invita tutti a disporsi all’ascolto, liberi da ogni pregiudizio. È la voce di monache, scrittrici, musiciste, naturaliste, filosofe, condottiere: donne che hanno svolto un ruolo fondamentale, spesso silenzioso o trascurato, nella storia e nella missione della Chiesa.

Domenica 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il Museo diocesano sarà aperto dalle 17 alle 21, con ingresso e visite guidate gratuite.

Apertura straordinaria e monologo teatrale si inseriscono nel programma di eventi che la Rete dei Musei e dei Siti culturali della città di Reggio Calabria propone nella ricorrenza della Giornata mondiale dell’acqua. Sarà un’occasione speciale per conoscere il nuovo parziale riallestimento delle vetrine museali con inserimento di nuove recenti acquisizioni e di opere fin qui mai esposte provenienti dai depositi.