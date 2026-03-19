Nascono in Calabria gli Stati Generali del Fare

Nascono gli Stati Generali del Fare, un progetto che riunirà per la prima volta in Calabria un gruppo eterogeneo di professionisti, imprenditori, innovatori, associazioni e cittadini attivi, con un obiettivo chiaro: conoscersi, confrontarsi e costruire una sintesi condivisa sul futuro della regione.

Per due giorni, presso il Polo Culturale Altafiumara, i partecipanti daranno vita a un percorso strutturato di dialogo e lavoro che porterà alla redazione di un Manifesto programmatico, base concreta per azioni future.

Per una Calabria più ospitale, attrattiva e competitiva

L’obiettivo è contribuire a rendere la Calabria un luogo più ospitale, attrattivo e competitivo, attraverso la costruzione di una rete stabile di competenze, una narrazione autentica e contemporanea, l’analisi dei limiti strutturali del territorio e un dialogo attivo con le istituzionie i decisori.

Un programma tra pensiero e azione

Le giornate di lavoro saranno scandite da momenti di confronto, progettazione e condivisione.

Sabato 21 marzo – Pensiero, Metodo, Azione

La giornata si aprirà con una sessione di riallineamento su obiettivi, metodo e visione comune, per poi entrare nel vivo con tavoli tematici dedicati a tre macro-aree strategiche per lo sviluppo regionale: aree interne, innovazione digitale, cultura e turismo.

Nel pomeriggio, i tavoli lavoreranno alla sintesi operativa, con l’obiettivo di produrre proposte reali e concrete che confluiranno nella sessione plenaria, momento chiave di costruzione condivisa del Manifesto.

Domenica 22 marzo – Condivisione, Racconto, Impatto

La seconda giornata, suddivisa in due momenti, sarà aperta al pubblico, che potrà partecipare attraverso l’acquisto di un ticket. Al mattino è prevista la restituzione del lavoro svolto, con la presentazione al pubblico partecipante del Manifesto degli Stati generali del Fare.

Seguirà un pomeriggio di networking, convivialità e socialità, durante il quale sarà possibile degustare prodotti calabresi e le specialità dello Chef Antonio Battaglia. La giornata si concluderà con il djset di Alessio Laganà.

La domenica si potrà partecipare attraverso un ticket acquistabile su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/calabria-spring-break-stati-generali-del-fare-2026-tickets-1984610354996