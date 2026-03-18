Reggio, Massimo Canale dopo le primarie: analisi del voto e prospettive del movimento civico

Si terrà venerdì 20 marzo a partire dalle 17 presso la sede di Onda Orange il punto stampa di Massimo Canale nel quale si analizzerà il risultato delle primarie ma soprattutto si illustrerà la prospettiva futura del movimento civico.

“L’obiettivo – si legge in un comunicato stampa – continuerà ad essere quello di dare una nuova classe dirigente alla città. Gente capace e che fonda le proprie proposte su l’ esperienze.

Certamente non è questo il risultato che ci si aspettava ma la strada non si interrompe. Il nostro impegno continuerà anche se in modo diverso ma sempre dando seguito all’obiettivo principale che è quello di dare risposte a tutti quei cittadini che partecipano, hanno voglia di futuro e credono che la qualità della vita di questa città sia un fattore migliorabile.

Il nostro programma rimane invariato e continueremo a dare voce e ascolto a quei cittadini che hanno creduto in noi in queste primarie che ringraziamo e ai quali chiediamo di aiutarci a crescere e migliorare la nostra proposta”.