Frana nel centro abitato di Stilo: ricerche dei vigili del fuoco per scongiurare vittime

Una frana si è verificata nel centro abitato di Stilo (Reggio Calabria) dove ha ceduto un costone nei pressi del convento. Oltre a ricoprire delle auto in sosta, la frana ha investito un’abitazione. La casa interessata dal fronte franoso, all’apparenza, non ha riportato conseguenze strutturali e la donna residente nella stessa non ha subito danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace che stanno verificando la situazione ed hanno attivato il gruppo movimento terra e tra poco, da Reggio Calabria, dovrebbe arrivare anche l’Usar, una squadra specializzata e addestrata per la ricerca e il salvataggio in scenari complessi come crolli, terremoti, esplosioni o inondazioni.

L’obiettivo è scongiurare la presenza di eventuali vittime anche se al momento appare improbabile visto che non sarebbero state segnalate persone irrintracciabili.

Stando ai primi rilievi, si tratta di un importante frana e il materiale precipitato dal terrapieno sarebbe stato in grado di provocare vittime se si fosse abbattuto su qualche passante.