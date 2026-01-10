Terremoto a Brancaleone (RC), il sindaco Garoffolo: “Scossa particolarmente forte, continuiamo a monitorare”

“La cittadinanza oggi si è svegliata in modo ‘particolare’: la scossa è stata particolarmente forte e avvertita distintamente da tutta la popolazione”. A dirlo, all’Adnkronos, Silvestro Garoffolo, sindaco di Brancaleone, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria dove il terremoto di magnitudo 5.1 che si è verificato questa mattina all’alba è stato maggiormente percepito.

In particolare, nella frazione ‘Capo Spartivento’, punta estrema della Calabria ma, assicura il primo cittadino, “mi sono interfacciato da subito con Protezione civile e carabinieri. Alle 6.30 avevamo già il punto della situazione: abbiamo svolto un sopralluogo e constatato l’assenza di danni a cose o a persone e non ci sono pervenute segnalazioni in tal senso”.

“Non è stato necessario adottare provvedimenti particolari, in quanto a Brancaleone le scuole sono già chiuse di sabato. Perciò, di concreto con la Prefettura, continuiamo a monitorare la situazione che, al momento, è sotto controllo. Ho sentito i colleghi dei Comuni limitrofi e anche da loro non si sono registrati danni”.