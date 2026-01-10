Inaugurato il Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Continua il processo di radicamento del partito: “Politica vera contro gli imbrogli del centrodestra”

Si è svolta sabato mattina a Reggio Calabria l’inaugurazione del Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a “Rocco Pugliese”, alla presenza di dirigenti, amministratori ed eletti del Pd a livello cittadino, provinciale e regionale.

Un appuntamento partecipato che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento del radicamento territoriale del Pd e nella volontà di rilanciare i circoli come luoghi di confronto, partecipazione e presenza politica stabile nei quartieri della città.

Ad aprire l’iniziativa è stata la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria, Valeria Bonforte, che ha sottolineato come «la riapertura di un circolo rappresenti una scelta politica chiara. Tornare nei territori, creare spazi di ascolto e partecipazione e ricostruire un rapporto diretto con le comunità, in una fase delicata per Reggio Calabria».

Nel corso dell’incontro è intervenuto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha evidenziato il valore dei circoli come presìdi democratici e sociali: «I circoli del Pd sono luoghi fondamentali di elaborazione politica e di relazione con i cittadini. È da qui che si rafforza il legame tra istituzioni e comunità e si costruisce una visione condivisa per il futuro della città».

Ha offerto il proprio contributo anche il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio che ha rimarcato l’importanza di «un partito organizzato e radicato sui territori», sottolineando come «la presenza nei quartieri sia decisiva per intercettare i bisogni reali dei cittadini e trasformarli in azione politica e istituzionale».

Presente all’iniziativa il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Panetta, che ha ribadito l’impegno del partito metropolitano nel lavoro di ricostruzione organizzativa. «Il Pd sta investendo sul rafforzamento dei circoli perché crede in una politica fatta di presenza, ascolto e partecipazione. I territori sono il cuore della nostra comunità politica e il punto di partenza per ricostruire credibilità e fiducia».

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il consigliere comunale Franco Barreca, primo promotore dell’apertura del circolo, che ha sottolineato come «il rafforzamento dei circoli e della presenza del Pd nei quartieri sia fondamentale per tenere insieme azione istituzionale e bisogni reali delle comunità», evidenziando che «solo un partito radicato può rappresentare con autorevolezza i territori nelle sedi decisionali regionali», mentre è stato affidato a Pietro Costantino il ricordo di Rocco Pugliese a cui il circolo è intitolato.

A concludere l’incontro è stato l’intervento del segretario regionale del Pd, Nicola Irto.

«In Calabria il centrodestra continua a imbrogliare i cittadini, raccontando una realtà che non esiste. Il Pd vuole fare l’opposto e cioè dire la verità, costruire un’alternativa credibile e farlo con regole chiare, partecipazione e processi democratici veri, a partire dalle scelte che riguardano il futuro di Reggio Calabria».

All’iniziativa hanno inoltre partecipato il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Reggio Calabria, Giuseppe Marino, e il neo sindaco Mimmetto Battaglia, a testimonianza di un partito capace di tenere insieme livelli istituzionali diversi e un progetto politico condiviso.

L’inaugurazione del Circolo “Rocco Pugliese” si inserisce in una strategia più ampia del Partito Democratico provinciale e regionale volta a rafforzare il radicamento sociale e rilanciare il protagonismo degli iscritti.