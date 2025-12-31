Musica e comicità per le feste: Silvestri e i Gemelli di Guidonia conquistano il pubblico reggino

Proseguono con enorme successo i numerosi eventi natalizi predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei vari comuni del reggino. Pubblico delle grandi occasioni per i due appuntamenti effettuati in contemporanea: l’eccezionale concerto di Daniele Silvestri in Piazza della Repubblica di Cinquefrondi e lo show comico musicale degli irresistibili Gemelli di Guidonia in Piazza dei Martiri di Locri, entrambi affidati alla Show Net di Ruggero Pegna e realizzati con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali.

Nell’ unico live in Calabria, voluto fortemente dal sindaco Michele Conia, Daniele Silvestri ha ripercorso i suoi 30 anni di successi davanti a circa cinquemila persone accorse da tutta la regione. Quello visto a Cinquefrondi è stato davvero un concerto speciale, che ha incluso brani storici e nuove canzoni, da “Salirò” e “La paranza”, a “L’uomo con il megafono” e molti altri. A conferma del grande impegno sociale e civile dell’artista e dell’amministrazione locale, sul palco spiccava la bandiera della Palestina, a sostegno della pace invocata a gran voce.

Al termine, il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale hanno espresso “grande soddisfazione per la straordinaria riuscita dell’evento, che ha visto sul palcoscenico musicisti di assoluto valore, tra i quali Gianluca Misiti, musicista di origini cinquefrondesi, la cui presenza ha rappresentato un motivo di profondo orgoglio per tutta la cittadinanza”. Lo stesso sindaco ha consegnato due targhe ricordo: una a Silvestri, per l’eccezionale contributo artistico e per l’ altissimo spessore culturale; l’altra proprio a Misiti, per il talento, la professionalità e per essere ambasciatore della comunità cinquefrondese nel panorama musicale nazionale.

In contemporanea, I Gemelli di Guidonia, il trio comico musicale famoso per le parodie di canzoni e sketch, hanno letteralmente entusiasmato le oltre duemila persone che hanno gremito ogni angolo del Teatro Tenda voluto dal sindaco Giuseppe Fontana nella centralissima Piazza dei Martiti per ospitare gli eventi natalizi di “Locri on ice”. Con l’esilarante show “Intelligenza Musicale 2.0”, i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino hanno strappato continui e convinti applausi, grazie al loro coinvolgente mix di musica, imitazioni e comicità. Uno spettacolo di puro divertimento che ha sorpreso per l’incredibile bravura dei protagonisti, capaci di offrire oltre due ore di risate e allegria. Bravi anche i musicisti che li hanno accompagnati nelle varie irresistibili performance. Al termine, foto per tutti!

Intanto, cresce l’attesa per l’inizio del 2026 con Paolo Belli e la sua travolgente Big Band, domani sera alle 21:30 in concerto sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo. L’amatissimo cantante, musicista e mattatore televisivo, reduce pure dall’esperienza appena terminata come ballerino in “Ballando con le Stelle” su Rai1, porterà la sua simpatia e una scaletta di successi tutti da cantare e ballare che daranno vita ad una vera, grande festa di Capodanno voluta fortemente dal sindaco Tito Nastasi: un mix energico di hit irresistibili, come “Sotto questo sole” e “Ho voglia di ballare”, canzoni più recenti come “Voglio tutto l’amore che c’è”, oltre a classici del suo ex gruppo Ladri di Bicilette e omaggi alla musica italiana, sempre con lo stile swing e travolgente della sua Big Band. (Per informazioni, tel 0968441888 mail info@ruggeropegna.it)