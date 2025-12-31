Il Capodanno porta 10 nuove unità alla Polizia Locale di Reggio Calabria

L’ultimo giorno dell’anno porta alla Polizia Locale di Reggio Calabria dieci nuove unità in organico, tre delle quali a tempo indeterminato e sette con contratto di formazione e lavoro.

In particolare, il contratto di formazione e lavoro per un anno è a costo zero per il Comune in quanto totalmente finanziato dal fondo di sicurezza urbana intercettato grazie ad un progetto redatto dal Comando di Polizia Locale e approvato dal Ministero dell’Interno. Le tre assunzioni a tempo indeterminato, invece, sono il frutto dell’esaurimento della graduatoria dell’ultimo concorso pubblico svolto dal Comune.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora Giuggi Palmenta, nell’augurare buon lavoro ai nuovi agenti, hanno espresso «grande soddisfazione per gli ulteriori innesti nell’organico della Polizia locale», mettendo in risalto «l’impegno della macchina amministrativa comunale che ha reso possibile questo traguardo», nonché «la celerità dei tempi di selezione che dimostrano grande professionalità ed efficienza» dei settori coinvolti. «Non si tratta solo di nuove assunzioni – hanno concluso Palmenta e Falcomatà – ma di un investimento diretto sul capitale umano e sui giovani. Ed è un ulteriore segno di attenzione dell’Amministrazione nei confronti delle esigenze di decoro e di sicurezza della città».

Il Comandante del Corpo, Col. Salvatore Zucco, ha inteso ringraziare l’Amministrazione comunale «per la costante vicinanza e la sensibilità dimostrata», aggiungendo che questo ulteriore investimento in termini di risorse umane «consolida e dà nuova linfa al Corpo reggino contribuendo ad aumentarne le perfomance in un’ottica di costante miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza».

Il personale neo assunto, dopo un ciclo formativo di circa due settimane, sarà avviato ai servizi operativi, dove, dopo la fase di affiancamento e di tutoraggio, lavorerà in autonomia sotto il coordinamento degli Ufficiali e del Comandante del Corpo.