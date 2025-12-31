Diga del Metramo, Tucci (M5S): “Pronto il rilancio infrastrutturale e le nuove opportunità”

“Si aprono nuovi e importanti scenari per il rilancio infrastrutturale della diga del Metramo, opera situata a cavallo tra i comuni di Galatro e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Grazie a un mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio, infatti, il Governo si è impegnato, nell’ambito dei piani di investimento infrastrutturali, ad adottare tutte quelle iniziative necessarie a renderla pienamente funzionale”.

È quanto afferma in una nota il parlamentare del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che poi scende nello specifico del provvedimento: “In particolare, dopo i preliminari lavori sulla galleria di derivazione e sulle canalizzazioni, l’invaso verrebbe utilizzato per molteplici finalità, a cominciare dall’irrigazione dei campi agricoli dell’area della Piana, per la produzione di energia idroelettrica e come luogo per l’organizzazione di eventi sportivi (canottaggio, trekking, mountain bike, ecc). Il provvedimento giunge a conclusione di un lungo lavoro d’interlocuzione con il coordinamento delle associazioni “Progetto città della Piana” guidato dal presidente Armando Foci. Una sinergia, questa, portata personalmente avanti anche dal presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (risale a settembre scorso la sua visita alla diga) e dal senatore Giuseppe Fabio Auddino”.

“Il mio ordine del giorno – continua Tucci – si muove in linea con le direttive europee che promuovono l’uso dell’energia da fonti rinnovabili con il triplice scopo di abbassare le tariffe energetiche, rispettare l’ambiente e favorire lo sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali o soggette a deindustrializzazione. La diga terminata nel 1994 con un investimento di circa 400 miliardi di lire, rappresenta una delle infrastrutture idriche più imponenti d’Europa, con un’altezza di 104 metri e un invaso di 26,5 milioni di metri cubi. Sebbene nel 2013 abbia avuto il collaudo strutturale, l’opera versa in uno stato di inaccettabile sottoutilizzo, limitandosi alla sola funzione di “laminazione” per la mitigazione del rischio idrogeologico, a causa del mancato completamento delle opere di canalizzazione e derivazione”.

“Con l’ordine del giorno approvato in Legge di Bilancio – sottolinea Tucci – spetta ora al Governo darsi da fare per portare avanti il progetto e con la favorevole congiuntura economica sarebbe davvero un peccato sprecare una tale possibilità di sviluppo. In ogni caso, alla prima occasione utile presenterò un emendamento di legge per concretizzare e corroborare il tutto, provvedimento che mi auguro il Governo approvi per dare seguito all’impegno preso”, conclude il parlamentare.